oe24
TV
E-Paper
Immo
Politik

Parlament

Corona-U-Ausschuss: So will FPÖ aufarbeiten

Online Redaktion
von
Ein Mann im Anzug hält ein Schild mit Text während einer Pressekonferenz hoch.
© APA/EVA MANHART
Während sich der geplante Corona-Untersuchungsausschuss wegen der Verlängerung des Pilnacek-U-Ausschusses verzögert, bemüht sich die FPÖ offenbar, ihren Anhängern zu signalisieren, dass sie das Thema nicht vergessen hat.
OE24 auf Google bevorzugen

Der U-Ausschuss zur systematischen Aufarbeitung des Corona-"Wahnsinns" sei "höchst dringend und unerlässlich", betonte die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander am Freitag einmal mehr in einer Pressekonferenz mit dem EU-Abgeordneten Gerald Hauser.

Auch interessant

Jetzt wackelt die Sozialhilfe

Stocker über Ukraine: Europa muss am Tisch sitzen

Integrationsstreit um Sozialhilfe

Man werde die Aufarbeitung der Pandemie im U-Ausschuss auf jeden Fall besser machen als die Europäische Union, betonte Hauser in Wien unter Verweis auf eine Veranstaltung des Gesundheitsausschusses des EU-Parlaments diese Woche zu den Lehren aus der Pandemie. Unter den Geladenen der "Schein-Aufarbeitung" sei keine einzige Person gewesen mit einer "vom System abweichenden Meinung", kritisierte Hauser: "Wenn Täter über sich selbst zu Gericht sitzen, kann ja nichts rauskommen." Dagegen werde man in dem von der FPÖ geplanten U-Ausschuss in Österreich auch Wissenschafter und Experten einbinden, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Anfang an kritisiert hätten.

Hauser zitierte aus seinem gemeinsam mit dem Arzt Hannes Strasser 2022 veröffentlichten Buch "Raus aus dem Corona-Chaos". Alle damals als Verschwörungstheorien kritisierten "Fakten" hätten sich bewahrheitet, so der EU-Abgeordnete. Dennoch werde er weiterhin als Verschwörungstheoretiker, Fake-News-Verbreiter und Schwurbler diskreditiert, zuletzt durch die Verleihung des Satirepreises "Goldenes Brett vorm Kopf". Er betrachte das durchaus als Auszeichnung und fühle sich wohl im Kreis der anderen bisherigen Preisträger für den "größten unwissenschaftlichen Unsinn des Jahres", so Hauser. Der Preisverleihung durch "eine Scheingesellschaft aus linken Besserwissern" will er aber nicht beiwohnen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Stocker über Ukraine: Europa muss am Tisch sitzen

Schwarz-blauer Länderaufstand gegen Sozialhilfe

Integrationsstreit um Sozialhilfe

Corona-U-Ausschuss: So will FPÖ aufarbeiten

Bundesheer fehlen 3.000 Rekruten: Jetzt wird mit Grünen verhandelt

Jetzt wackelt die Sozialhilfe

Flugabgabe: Kritik an Marterbauer aus eigenem Ministerium

Stocker über Zukunftsdepot: "Werden am Ziel festhalten"

"Desaster-Stadträtin": FPÖ mit scharfer Kritik an Emmerling und MA 35

Neue Umfrage: FPÖ wieder bei 40 Prozent