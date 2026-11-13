Corona-U-Ausschuss: So will FPÖ aufarbeiten

Während sich der geplante Corona-Untersuchungsausschuss wegen der Verlängerung des Pilnacek-U-Ausschusses verzögert, bemüht sich die FPÖ offenbar, ihren Anhängern zu signalisieren, dass sie das Thema nicht vergessen hat.

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Der U-Ausschuss zur systematischen Aufarbeitung des Corona-"Wahnsinns" sei "höchst dringend und unerlässlich", betonte die Nationalratsabgeordnete Katayun Pracher-Hilander am Freitag einmal mehr in einer Pressekonferenz mit dem EU-Abgeordneten Gerald Hauser.

Man werde die Aufarbeitung der Pandemie im U-Ausschuss auf jeden Fall besser machen als die Europäische Union, betonte Hauser in Wien unter Verweis auf eine Veranstaltung des Gesundheitsausschusses des EU-Parlaments diese Woche zu den Lehren aus der Pandemie. Unter den Geladenen der "Schein-Aufarbeitung" sei keine einzige Person gewesen mit einer "vom System abweichenden Meinung", kritisierte Hauser: "Wenn Täter über sich selbst zu Gericht sitzen, kann ja nichts rauskommen." Dagegen werde man in dem von der FPÖ geplanten U-Ausschuss in Österreich auch Wissenschafter und Experten einbinden, die die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie von Anfang an kritisiert hätten.

Hauser zitierte aus seinem gemeinsam mit dem Arzt Hannes Strasser 2022 veröffentlichten Buch "Raus aus dem Corona-Chaos". Alle damals als Verschwörungstheorien kritisierten "Fakten" hätten sich bewahrheitet, so der EU-Abgeordnete. Dennoch werde er weiterhin als Verschwörungstheoretiker, Fake-News-Verbreiter und Schwurbler diskreditiert, zuletzt durch die Verleihung des Satirepreises "Goldenes Brett vorm Kopf". Er betrachte das durchaus als Auszeichnung und fühle sich wohl im Kreis der anderen bisherigen Preisträger für den "größten unwissenschaftlichen Unsinn des Jahres", so Hauser. Der Preisverleihung durch "eine Scheingesellschaft aus linken Besserwissern" will er aber nicht beiwohnen.