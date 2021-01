Die Sorge vor den Corona-Mutationen wächst. Das sind derzeit die Corona-Hotspots in Europa.

Es sei ein „Wettlauf mit der Zeit“, sagte der Europa-Regionalchef der WHO, Hans Kluge, Außenminister Alexander Schallenberg gestern in einem Videochat, bei dem ÖSTERREICH exklusiv anwesend war. In 31 Staaten sei die „weit ansteckendere“ britische Mutation, in 15 Staaten – darunter Österreich – sei die südafrikanische Variante festgestellt worden. Noch würden die Impfungen wirken, aber die ansteckenderen Varianten würden das Risiko weiterer Mutationen erhöhen. Schallenberg wollte von Kluge wissen, ob die Quarantäneregeln für Rückkehrer richtig seien. Der WHO-Chef: „Ich würde es genauso machen.“

Das sind die Corona-Hotspots

Am angespanntesten ist die Lage in Europa derzeit auf der iberischen Halbinsel. Vor allem in Portugal explodieren die Corona-Zahlen, das Land weist derzeit eine Sieben-Tages-Inzident von 854 auf (zum Vergleich: Österreich hat einen Wert von 119). Aber auch in Österreichs Nachbarländern Tschechien und Slowenien bleibt die Lage angespannt. Große Zuwächse gibt es nun auch in den baltischen Ländern.

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Portugal 854 Spanien 551 Montenegro 519 Tschechien 440 Slowenien 424 Großbritannien 311 Lettland 274 Litauen 259 Estland 258 Österreich 119

Portugal als neuer Hotspot