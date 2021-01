Zahlen weiter zu hoch: Das sind die Corona-Hotspots Österreichs

Trotz Lockdowns gehen die Corona-Zahlen in diesen Bezirken weiterhin durch die Decke.

Gleich 1.641 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 sind seit Dienstag in Österreich gemeldet worden. Somit liegt der Schnitt der vergangenen Woche weiterhin über 1.500. Jeden Tag kamen durchschnittlich 1.526 Neuinfektionen hinzu. Die Zahl der Covid-19-Toten stieg um 49 auf mittlerweile bereits 7.564 Personen, die an den Folgen oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben sind. Hoch ist weiterhin die Zahl der Patienten, die im Spital behandelt werden müssen.

Lagen am Dienstag noch 1.886 Menschen in Krankenhäusern, waren es am Mittwoch mit 1.873 und somit 13 weniger. Eine intensivmedizinische Versorgung benötigten 311 Menschen, neun weniger als am Vortag, so die Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium.

Am meisten Neuinfektionen gibt es dabei in Salzburg mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von 223. Weiterhin hoch sind die Zahlen auch in Vorarlberg und Kärnten, am wenigsten neue Fälle gibt es hingegen in Wien und Oberösterreich.

Das sind die Corona-Hotspots

Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den letzten 7 Tagen Tamsweg 583 Spittal an der Drau 335 Lienz 328 Hermagor 316 Sankt Johann 301 Rust 253 Villach Land 243 Jennersdorf 240 Hallein 232 Südoststeiermark 221

Absoluter Hotspot bleibt dabei weiterhin der Salzburger Lungau mit einer 7-Tages-Inzidenz von 583. Dahinter folgen Spittal an der Drau, Osttirol und Hermagor (Kärnten).