Corona-Hotspots: Das sind die schlimmsten Bezirke Österreichs

Trotz Lockdowns explodieren in diesen Bezirken weiterhin die Corona-Zahlen.

Die Corona-Zahlen bleiben in Österreichs trotz Lockdowns hoch: Innerhalb von 24 Stunden sind weitere 59 Menschen nach einer Coronavirus-Infektion gestorben und 1.626 Personen neu positiv getestet worden. Damit gab es bisher 7.389 Tote und 403.512 bestätigte SARS-CoV2-Fälle, teilten Innen- und Gesundheitsministerium am Samstagvormittag mit. In den Spitälern ging die Belegung um 69 Infizierte auf 1.848 zurück. Darunter waren noch 323 Intensivpatienten, ein Rückgang um acht zum Vortag.