Dubai als neuer Promi-Hotspot

Immer mehr Austro-Stars zieht es derzeit in die Beach-Clubs der luxuriösen Stadt.

Dubai. In Österreich wurde der Lockdown erneut verlängert, in Dubai ist im Vergleich dazu Highlife angesagt. Strand-Clubs und Restaurants haben offen, es scheint jeden Tag die Sonne und hier tummeln sich jede Menge VIPs. So auch die heimischen. Erst vor Kurzem zog es Musiker Andy Lee Lang und Boxer Fadi Merza an den Strand. Die beiden wurden dafür kritisiert, doch das hielt sie nicht davon ab. Rapper RAF Camora verweilt zurzeit noch in Dubai, wo er untertags an seiner Biografie schreibt und abends bei einer Shisha entspannt.

Andy Lee Lang und Fadi Merza waren vor Kurzem auf Urlaub:

© Instagram

Rapper RAF Camora schreibt in Dubai an seiner Biografie:

© oe24

Beautys. Ex-Miss Annika Grill arbeitet seit Wochen nur noch in der prachtvollen Wüstenstadt am Golf. Model Amina Dagi wohnt hier sogar zeitweise. Seit wenigen Tagen ist sie jedoch wieder mit Tochter Amal in Wien, wo sie wieder ihren Hauptwohnsitz einrichtet. „Ab November schaue ich, ob ich wieder mehr Zeit in Dubai verbringe“, sagt sie.

Annika Grill: Die Ex-Miss hat Model-Jobs:

Amina Dagi: Das Model lebt it Tochter Amal teils in Dubai, teils in Österreich: