Hemsworth soll endlich loslegen

Security in Wien wird verdoppelt!

Das letzte „Lebenszeichen“ gab es Samstag Nachmittag in Prag: Chris Hemsworth (38) posierte beim Check-Out aus dem „Four Seasons“ Hotel für ein Fan-Foto. Seitdem ist der Hollywood-Star jedoch wie vom Erdboden verschwunden. Zwar liefert er weiterhin einige nebulöse Instagram-Updates. Die Fotos und Filmen kommen jedoch nur aus der Konserve. Auch der Selfie-Alarm in Österreich blieb bislang aus: Der Wien-Dreh sollte auch am Montag wieder ohne ihn über die Bühne gehen. Bis zum Abend wurde Hemsworth nicht am Set gesichtet.

Die Kameras liefen trotzdem: weitere Hochexplosive Action-Szenen auf der Donauplatte für den kommenden Netflix-Hit „Extraction 2“. Mit gefakten Polizei-Autos und Maschinen-Gewehrsalven. Doch ab Dienstag, spätestens Mittwoch, soll es endlich soweit sein: Hemsworth soll nun wirklich mit seinem Wien-Dreh starten!

Bestes Indiz: Ab Dienstag Vormittag werden die Sicherheitskräfte vor dem DC Tower verdoppelt. Für Hemsworth ist dort die Präsidenten-Suite reserviert. Damit er sich in den Drehpausen zurückziehen kann. Logieren soll er freilich in einem Luxus-Hotel in der Innenstadt. Geplant ist u.a. auch ein Stopp in der Loos Bar. Laut letzten Insider-Infos soll er aber nur 16 Stunden in Wien drehen.