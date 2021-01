Die echten Corona-Zahlen ALLER Bezirke

Geheimbericht der Ampel-Kommission verrät: So ist die Corona-Lage in Österreich wirklich.

Die Corona-Zahlen in Österreich bleiben trotz Lockdowns weiter hoch. Am Donnerstag wurden erneut 1.449 Neuinfektionen und 49 Todesfälle gemeldet.Ein internes Arbeits-Dokument der Ampel-Kommission zeigt nun, wie die Corona-Lage in Österreich wirklich ist.Wie die Corona-Zahlen in Ihrem Bezirk sind, lesen Sie mit oe24plus. Jetzt gleich anmelden.