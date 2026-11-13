USA: 720.000 BMW-Fahrer müssen draußen parken

Riesen-Schock für Hunderttausende BMW-Besitzer in den USA. Wegen akuter Brandgefahr schlägt die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA jetzt Alarm: 720.796 Autos müssen raus aus den Garagen.

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Der Grund ist brisant: Die Fahrzeuge können selbst bei abgestelltem Motor plötzlich in Flammen aufgehen.

Die Behörde warnt eindringlich davor, die Wagen in geschlossenen Räumen oder in der Nähe anderer Autos abzustellen. "Parken Sie Ihr Auto im Freien und abseits von Gebäuden, solange es nicht repariert ist", lautet die dringende Ansage aus Washington.

Zweite Rückruf-Panne

Besonders bitter für den Münchner Autobauer: Genau diese 720.796 Fahrzeuge wurden bereits 2024 wegen eines Problems mit der Wasserpumpe zurückgerufen. Doch die damalige Reparatur reicht offenbar nicht aus – jetzt müssen alle betroffenen Halter erneut in die Werkstatt.