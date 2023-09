Die beiden vierjährigen Mädchen kuschelten sich zufrieden in eine Kiste und wachten nie mehr auf.

In der US-amerikanischen Stadt Jacksonville (Florida) kam es zu einem fürchterlichen Unglück. Die beiden Zwillinge Aurora und Kellan (4) erstickten in einer Spielzeugkiste im Kinderzimmer. Ihre Mutter macht den Fall nun öffentlich.

Sadie war am 1. September in der Arbeit, ihr Mann Don brachte die Kinder ins Bett. „Als ich ein paar Stunden später nach Hause kam, schaute ich wie üblich nach den Kindern. Dann aß ich zu Abend und ging schlafen“, schreibt die Mutter auf Facebook.

Mädchen kuschelten sich in Truhe

Während die Eltern schliefen, wachten die Zwillinge offenbar wieder auf und wollten in ihrem Zimmer spielen. Dafür kuschelten sie sich offenbar in eine Spielzeugkiste aus Zedernholz und schliefen dort weiter. „Irgendwann muss sich einer von ihnen im Traum bewegt oder getreten haben, wodurch sich der Deckel der Truhe schloss“, so Sadie. „Ich wusste nicht, dass die meisten Spielzeugtruhen, sobald sie geschlossen sind, luftdicht und auch schalldicht sind“, so die Mutter weiter.

Die beiden Mädchen sind in der Truhe erstickt. „Sie wussten nicht einmal, dass es geschah. Es gab kein plötzliches Schnappen nach Luft, es war ein sehr langsamer Übergang vom Schlaf in den Tod.“

Am nächsten Morgen entdeckte der Bruder die toten Zwillinge. „Axton schrie: ,Mama, ich habe sie gefunden! Sie sind so dumm und schlafen in der Spielzeugkiste‘“, erinnert sich Sadie. „In weniger Sekunden wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Aber ich merkte auch schnell, dass es schon zu spät war.“

Auf GoFundMe haben Angehörige nun eine Spendenseite für die Familie eingerichtet.