Horror-Fall: Arbeiter in Industrieofen lebendig verbrannt

Trotz verzweifelter Versuche, auf sich aufmerksam zu machen, konnte niemand seine Hilferufe über den Lärm in der Fabrikhalle hören.

Ein grauenvoller Arbeitsunfall in einer nordenglischen Fabrik erschütterte England. Alan C., ein 54-jähriger Mitarbeiter der auf Kajak-Boote spezialisierten Firma Pyranha Mouldings, verlor sein Leben auf tragische Weise. Während er versuchte, einen Industrieofen von geschmolzenem Plastik zu befreien, geriet er in den Ofen und verbrannte bei lebendigem Leib.

Horror-Fall

Der schreckliche Vorfall ereignete sich 2010 und ging als einer der schlimmsten Arbeitsunfälle in die Geschichte ein. Alan C. arbeitete in der Fabrik, als Mark F., ein Kollege, den Ofen unbeabsichtigt anschaltete, ohne Alan zu bemerken. Ein automatisches Verriegelungssystem der Ofentür setzte ein und ließ Alan C. in einer tödlichen Falle.



Trotz verzweifelter Versuche, auf sich aufmerksam zu machen, konnte niemand seine Hilferufe über den Lärm in der Fabrikhalle hören. Schließlich fing er Feuer und verbrannte bei lebendigem Leib. Der tragische Vorfall führte zur Anklage des technischen Direktors von Pyranha Mouldings wegen Verstößen gegen Arbeitsschutzrichtlinien. Als Konsequenz aus dieser schrecklichen Tragödie wurde der Industrieofen umgerüstet, um eine Öffnung von innen zu ermöglichen.