Polizist schüttet Klimakleber Öl über den Kopf

Ein Polizeieinsatz in Mannheim am vergangenen Samstag hat für Aufsehen und möglicherweise Konsequenzen gesorgt, nachdem eine Polizistin in einem brisanten Vorfall verwickelt war. Auf einem Video, das auf der Plattform X (ehemals Twitter) veröffentlicht wurde, ist zu sehen, wie eine Beamtin einer Klima-Aktivistin auf der Konrad-Adenauer-Brücke nicht nur Öl auf die festgeklebte Hand, sondern auch auf den Kopf goss.

Hier das Aufreger-Video

???? Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht. pic.twitter.com/OyKfHs7hZy — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 5, 2023

Das Video wurde von der Klima-Aktivisten-Gruppe "Letzte Generation" mit einem sarkastischen Kommentar geteilt: "Hoppala! Da ist der Polizistin der Ölkanister ausgerutscht." Die Polizei Mannheim gab bekannt, dass der Vorfall derzeit eingehend untersucht wird, um festzustellen, ob das Verhalten der Beamtin straf- oder disziplinarrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen wird.



Es ist bekannt, dass die Polizei bei früheren Protesten dieser Art Öl eingesetzt hat, um festgeklebte Hände von Klima-Aktivisten zu lösen.