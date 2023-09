Klima-Kleber starten landesweite ''Septemberwelle''

Klima-Aktivisten der Gruppe ''Letzte Generation'' starteten heute landesweite Proteste.

Mit Protesten in gleich mehreren Städten stören die Klima-Aktivisten den Schulstart in Österreich. Begonnen hat der Protest heute in Innsbruck um 7 Uhr. Es folgten Wien, Graz, Klagenfurt und Wels.

Klima-Kleber legen Verkehr am Ring lahm

In Wien legten die Aktivisten mit ihrer Demonstration um kurz vor 8 Uhr den Verkehr am Ring lahm. Die Kundgebung fand am Schubertring statt. Unter den Teilnehmern war auch die Mitbegründerin und Führungsfigur der "Letzten Generation" Österreich, Martha Krumpeck.

Lange mussten die Autofahrer aber nicht warten, denn die Polizei löste die Versammlung kurz nach dem Start auch schon wieder auf. Die Behörde berichtet via Twitter: "Die Versammlung wurde aufgelöst und die Blockade geräumt - der Ring ist wieder frei."

Die Versammlung wurde aufgelöst und die Blockade geräumt - der Ring ist wieder frei. https://t.co/hiiHmQQwEy — POLIZEI WIEN (@LPDWien) September 4, 2023

Klima-Protest in Klagenfurt

In Klagenfurt trafen sich die Klima-Aktivisten am Montag für einen Protest auf der Villacher Straße.

In Innsbruck demonstrierte die "Letzte Generation" auf der Innstraße 15 gegen die zunehmende Bodenversiegelung:

????️ SANIERUNG STATT NEUBAU ????️ (1/6)



????️ Innsbrucker:innen zeigen Initiative und versammeln sich friedlich an der Innstraße 15



???? Dort soll eine Streuobstwiese Luxusbauten weichen. Das ist inakzeptabel!#LetzteGeneration pic.twitter.com/gq4rGpTksE — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) September 4, 2023

Auch in Wels wurde am Montag demonstriert. Hier hielten die Klima-Kleber Transparente, mit der Aufschrift "Wir rasen in die Klimahölle. Runter vom Gas!" hoch.

Mit den Demonstrationen appelliert die Gruppe "Letzte Generation" an die Regierung die Empfehlungen des Klimarates umzusetzen.

Mehr dazu in Kürze ...