Jetzt startet neue Protestwelle der Klima-Kleber

Pünktlich zum Schulbeginn startet eine landesweite Protestwelle der Letzten Generation.

Nach einer "Sommerpause" im August starten die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" pünktlich zum Schulstart am Montag eine neue Protestwelle. In ganz Österreich sollen Störaktionen über die Bühne gehen, Wien wird einer der absoluten Schwerpunkte der Protestwelle.

Septemberwelle. Am Montag startet die „Septemberwelle“ mit Portesten am Wiener Schwarzenbergplatz und am Kaiser-Josef-Platz in Graz. Die Aktionen wurden zwar bereits öffentlich angekündigt, sind aber dennoch nicht angemeldet, so die „Letzte Generation“ in einer Aussendung. Die Klima-Kleber rechnen jedenfalls mit Festnahmen.

????NEUES SEMESTER, NEUES GLÜCK ????



Wir starten unsere bundesweite Protestwelle am kommenden Montag, 04.09.2023, weil die Bundesregierung die Sommerferien offensichtlich nicht produktiv genutzt hat.



Am ersten Protesttag starten wir in Wien und in Graz. pic.twitter.com/H58eXG2YQl — Letzte Generation Österreich (@letztegenAT) September 1, 2023

Wo genau sich die Aktivisten in den folgenden Tagen auf die Straßen kleben wollen, ist noch nicht ganz klar, "da die Orte erst in der Nacht davor von uns fixiert werden", so Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval, Sprecherin der Klimaorganisation. Das Ende der Klebe-Proteste sei ebenfalls "vorerst noch offen". Die letzte große Protestwelle im Juni dauerte drei Wochen und führte in Wien zu täglichen Behinderungen.