Klimakleberin Anja Windl: "Ohne Urteil im Gefängnis"

In München sind 27 Klimakleber der "Letzten Generation" im Gefängnis. Darunter Klimashakira Anja Windl. oe24 sprach mit ihren Gefährten, die Groß-Proteste planen, und der Polizei.

"Anja Windl sitzt ohne Urteil im Gefängnis", klagt David Sonnenbaum, Aktivist der "Letzten Generation" gegenüber oe24. "Sie wurde in Präventivhaft genommen, weil sie die Umwelt, das Klima und unser Überleben retten will. Sie muss sofort freikommen."

Die deutsche Polizei bestätigt oe24, dass Anja Windl in Haft ist. Dort wird die 26-jährige Psychologiestudentin und bekannte Klimakleberin wohl noch bis 12. September bleiben. "Sie ist natürlich in der Frauenabteilung", sagt ein Beamter der Justizvollzugsanstalt München Stadelheim. Bis zu 150 Frauen finden dort in einem eigenen Haus im Gefängnis Platz.

Anja Windl bei einer früheren Klebe-Aktion in Österreich.

Montag Straßensperre am Schwarzenbergplatz

Protestwelle. In Österreich finden zum Schulstart landesweit wieder Straßensperren durch die "Letzte Generation" statt. "Allein am Schwarzenbergplatz in Wien sind wir am Montagmorgen mit mindestens 12 Aktivisten", sagt Sonnenbaum oe24. Auch für Graz (Kaiser-Josef-Platz) wurde bereits ein Protestort benannt. Jeweils um 7.40 Uhr am Montagmorgen geht es los. "Wir haben schon einige Mal öffentlich unseren Protest angekündigt, damit Leute dazustoßen können. Weil die Klimakrise so dermaßen eskaliert, ist sofortiges Handeln jetzt notwendig für unser Überleben." Nach Montag geht es weiter: "Danach dauerndie Proteste noch mindestens zwei Wochen an", sagt Sonnenbaum.

Bayern: Automesse in München Ziel für Klimakleber

In München beginnt am Dienstag die Automobilmesse IAA. Erwartet werden rund 700.000 Besucher, hochrangige Gäste - und wilde Proteste von Klimaaktivisten. Die Sicherheitsvorkehrungen sind riesig, 4.500 Polizisten sind zum Einsatz abkommandiert, sagte der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel. Am Eröffnungstag wird Kanzler Olaf Scholz erwartet - und sehr viele Stör-Aktionen durch Klimakleber. Man will ihnen in Deutschland entschieden entgegentreten.

Klimakleber sperren Straße.

Schon 27 Klimakleber in bayerischer Präventivhaft

Die Zahl der präventiv in Haft genommenen Klimaaktivisten der "Letzten Generation" in Bayern ist stark angestiegen. Laut einer Mitteilung der Organisation sitzen mittlerweile 27 ihrer Mitglieder in den Justizvollzugsanstalten Stadelheim und Memmingen. Damit hat sich ihre Zahl fast verdoppelt. Der "Spiegel" berichtet, dass zwei Frauen für volle 30 Tage im Gefängnis bleiben sollen, die anderen Festgesetzten bis mindestens Ende der Woche. Hintergrund für die verschärften Maßnahmen ist die Internationale Automobil-Ausstellung (IAA), die ab Dienstag in München stattfindet. Am 10. September endet die Automesse. Erst danach wird auch Anja Windl wieder Frischluft außerhalb der Gefängnisgitterstäbe schnuppern dürfen.