Das Opfer ist eine 60-jährige Frau aus der Nachbarschaft, die den Angreifer offenbar nicht kannte.

Ein verstörender Vorfall erschüttert New York City. In der U-Bahn kam es zu einer schockierenden Szene, bei der ein Mann auf eine 60-jährige Frau losging, ihre Krücke raubte und sie minutenlang brutal prügelte.

Horror-Attacke

Auf dem Video ist zu sehen, wie ein Mann und eine Frau in einen Streit geraten. Zunächst greift der Angreifer mit einem Gürtel an, doch die Frau verteidigt sich mit ihrem Holzstock. Dann stürzt sie zu Boden, und der Aggressor verliert jede Hemmung. Er entreißt ihr die Gehhilfe und schlägt mehr als 50 Mal auf die wehrlose Frau ein, wobei er sie am Kopf, an den Armen und am Oberkörper trifft. Diese brutale Attacke endet erst, als der Krückstock zerbricht, doch der Täter setzt seine Gewalt mit Fäusten und Tritten fort, bis sein Opfer regungslos liegenbleibt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3 Uhr in der Nacht zum Freitag an der U-Bahnhaltestelle 116th Street im Stadtbezirk Harlem, wie die "New York Post" berichtet. Das Opfer ist eine 60-jährige Frau aus der Nachbarschaft, die den Angreifer offenbar nicht kannte. Unglaublicherweise sollen viele Menschen, darunter auch Sicherheitskräfte und U-Bahn-Mitarbeiter, Zeugen des Angriffs gewesen sein, aber niemand griff ein, um der Frau zu helfen.