FPÖ alleine so stark wie ÖVP, SPÖ & NEOS zusammen

Die FPÖ erreicht in der neuen Lazarsfeld-Umfrage bereits 40%, gleich viel wie die gesamte Regierung.

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Die aktuelle Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (2.000 Befragte, 2.11.-10.11.) zeichnet ein dramatisches Bild für die Regierung: Während die FPÖ uneinholbar auf Platz 1 ist, liegen die drei Koalitionsparteien so schlecht wie überhaupt noch nie.

FPÖ schon bei 40%, Grüne holen SPÖ ein

Aktuelle Sonntagsfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (Hochrechnung). © oe24

Die FPÖ knackt in der neuen Umfrage erneut die 40%-Marke und kann gegenüber der Vorwoche um 1% zulegen.

Die ÖVP ist mit 20% nur noch halb so stark wie die Blauen und verliert 1%.

Die SPÖ grundelt weiter bei ihrem historischen Tief von 14% herum - vom Marterbauer-Effekt ist weit und breit nichts zu sehen.

Die Grünen sind mit 13% fast schon gleichauf mit der SPÖ und liegen bereits innerhalb der Schwankungsbreite auf Platz 3.

Die NEOS kämpfen mit nur noch 6% um das politische Überleben, ihnen droht bei der nächsten Wahl, aus dem Parlament zu fliegen.

Die KPÖ würde mit 4% hingegen den Einzug in den Nationalrat erneut schaffen.

Regierungsparteien kommen gemeinsam nur noch auf 40%

Besonders dramatisch für die Regierung: Alle ÖVP, SPÖ und NEOS kommen gemeinsam nur noch auf 40% und sind damit gleich stark wie die FPÖ alleine! Eine Mehrheit hätte die Dreierkoalition jedenfalls bei Weitem keine mehr.

Kickl in Kanzlerfrage meilenweit vorne

Auch in der Kanzlerfrage wird die Regierungsspitze abgestraft: Hier kommt Herbert Kickl bereits alleine auf einen deutlich höheren Wert als Kanzler Christian Stocker, Noch-Vizekanzler Andreas Babler und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger zusammen.

Kanzlerfrage der Lazarsfeld Gesellschaft (Rohdaten). © oe24

Kickl würden 32% direkt zum Kanzler wählen (-2), bei Stocker sind es 15%. Babler liegt mit nur noch 7% bereits hinter der Grünen-Chefin Leonore Gewessler, die immerhin auf 8% kommt. Beate Meinl-Reisinger ist mit nur 6% Schlusslicht. 32% würden im Übrigen keinen dieser Kandidaten zum Kanzler bzw. zur Kanzlerin wählen ...

53% sind mit der Regierung unzufrieden

Ähnlich dramatisch wie Sonntagsfrage und Kanzlerfrage sind für die Regierung die aktuellen Zufriedenheitswerte. 53% sind mit der Arbeit der Koalition unzufrieden.

38% sind sogar der Meinung, dass die Regierung "sehr schlechte" Arbeit leiste.

Dem gegenüber stehen überhaupt nur noch 20% (-2), die die Koalition mit "Gut" bewerten. 27% geben der Regierung ein "Befriedigend".