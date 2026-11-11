AfD-Umfragen-Beben im Osten Deutschlands

Blick ins Nachbarland: In Sachsen erlebt die CDU laut einer neuen INSA-Umfrage einen dramatischen Absturz auf 20 Prozent, während die AfD mit 41 Prozent zur stärksten Kraft aufsteigt.

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Das politische Kräfteverhältnis bei unseren Nachbarn in Deutschland hat sich massiv verschoben. Bei der Landtagswahl im September 2024 lag die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer mit 31,9 Prozent noch knapp vor der AfD mit 30,6 Prozent. Gut zwei Jahre später kommt die CDU in der von der deutschen BILD beauftragten INSA-Umfrage nur noch auf 20 Prozent. Die AfD klettert hingegen auf satte 41 Prozent. Damit verliert die Kretschmer-CDU brutale 11,9 Prozentpunkte, während die AfD um 10,4 Punkte zulegt. Aus einem Vorsprung von 1,3 Punkten für die CDU ist ein AfD-Vorsprung von 21 Punkten geworden.

Dramatischer Absturz der CDU Sachsen

Auch bei den übrigen Parteien zeigen sich deutliche Verschiebungen im Kräfteverhältnis. Die Linke erreicht 9 Prozent, das BSW kommt auf 8 Prozent, die SPD erzielt 7 Prozent und die Grünen liegen bei 6 Prozent. Weitere Parteien kommen zusammen auf 9 Prozent. Weil diese neun Prozent an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern würden, wären Mehrheiten bereits ab rund 46 Prozent möglich. CDU, SPD, Grüne und Linke erreichen gemeinsam jedoch nur 42 Prozent. Erst zusammen mit dem BSW würde es für ein Fünfer-Bündnis reichen. Bei einer Koalition unter Einbindung der AfD sähe es anders aus: AfD und CDU kämen zusammen auf 61 Prozent, AfD und BSW auf 49 Prozent.

Hohes Wählerpotenzial für die AfD

Das Wählerpotenzial der AfD ist laut den Erhebungen noch nicht ausgeschöpft. Neben den 41 Prozent aktuellen Wählern können sich weitere 8 Prozent eine Stimme für die Partei vorstellen, was ein maximales Potenzial von 49 Prozent ergibt. Die CDU kommt hingegen nur auf 30 Prozent Potenzial. Auch beim gewünschten Wahlausgang liegt die AfD vorne: 33 Prozent wünschen sich eine von der AfD geführte Regierung, weitere 19 Prozent wollen sie zumindest als Regierungspartei. Insgesamt 52 Prozent befürworten damit eine führende oder mitregierende AfD. Bei der CDU sind es zusammen 45 Prozent.

Kretschmer schlägt die AfD Konkurrenz

Trotz der Verluste seiner Partei überzeugt Michael Kretschmer persönlich weiterhin. Bei einer hypothetischen Direktwahl des Ministerpräsidenten käme Kretschmer auf 39 Prozent, während AfD-Landeschef Jörg Urban (61) lediglich 17 Prozent erzielt. Das ergibt einen Vorsprung von satten 22 Prozentpunkten. Auch gegen AfD-Bundeschef Tino Chrupalla (51) würde sich Kretschmer mit 42 zu 30 Prozent durchsetzen. Die Zahlen zeichnen ein bemerkenswertes Bild: Die AfD ist zwar mehr als doppelt so stark wie die CDU, Kretschmer entscheidet den direkten Vergleich gegen die AfD-Konkurrenz jedoch klar für sich.