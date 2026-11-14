oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Wels Schock

Nahe Weihnachtsmarkt: 17-Jähriger rast mit 86 km/h

TF
von
Welser Weihnachtswelt
© oe24
Eine Raserei sorgte am Freitagabend in der Welser Innenstadt für Entsetzen. Ausgerechnet direkt neben der frisch eröffneten "Welser Weihnachtswelt", jagte ein 17-jähriger Führerschein-Neuling mit Vollgas vorbei.
OE24 auf Google bevorzugen

Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist Freitagabend in der Welser Innenstadt nahe der "Welser Weihnachtswelt" mit 86 km/h gestoppt worden.

Auch interessant

Hundertjähriger Kalender kündigt Schnee-Massen an

US-Flugchaos sorgt auch in Wien für Verspätungen

Großglockner, Silvretta, Timmelsjoch: Wintersperren auf Österreichs Straßen

Fußgänger gefährdet

Weil sehr viele Fußgänger unterwegs waren, die vom frisch eröffneten Weihnachtsmarkt kamen, wurde er von der Polizei sofort angehalten. Der Bursch zeigte sich geständig und reumütig.

Er gab an, dass er so schnell gefahren sei, weil "es sich mit seinen Freunden im Auto einfach aufgeschaukelt" habe, informierte die Exekutive.

fuehrerschein
Da es sich um ein schweres Delikt handelt (Geschwindigkeitsüberschreitung im Ortsgebiet um mehr als 20 km/h), wird die Probezeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Die Behörde ordnet außerdem verpflichtend eine kostenpflichtige Nachschulung an (Kostenpunkt meist zwischen 500 € und 650 €). © oe24

Rechtliche Konsequenzen in Österreich

Bei einer Geschwindigkeit von 86 km/h im Ortsgebiet drohen dem 17-Jährigen folgende Maßnahmen:

Da es sich um ein schweres Delikt handelt (Geschwindigkeitsüberschreitung im Ortsgebiet um mehr als 20 km/h), wird die Probezeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Die Behörde ordnet außerdem verpflichtend eine kostenpflichtige Nachschulung an (Kostenpunkt meist zwischen 500 € und 650 €).

Bei einer Überschreitung im Ortsgebiet von mehr als 40 km/h (hier 36 km/h bei einem 50er, aber 56 km/h bei einem 30er) wird der Führerschein für mindestens einen Monat entzogen.

Bei Gefährdung von Fußgängern (wie hier ausdrücklich erwähnt) kann die Entzugsdauer deutlich länger ausfallen.

Es droht eine empfindliche Verwaltungsstrafe, die je nach genauer Geschwindigkeitsbegrenzung und Gefährdungslage im hohen dreistelligen bis vierstelligen Bereich liegen kann.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

George Clooney verrät Detail zu Ehe mit Amal und das lässt Alarmglocken schrillen

Nahe Weihnachtsmarkt: Probeführerscheinbesitzer rast mit 86 km/h

Israels Polizeiminister lässt Moschee-Lautsprecher konfiszieren

Messer-Raub in Favoriten: Zwei Türken festgenommen

Russland greift Charkiw und andere Städte massiv an

Alkolenker in Wien zieht Spur der Verwüstung

Neue Regel soll Raser abschrecken

Wörthersee-Eklat: "Für jeden freigebliebenen Sitz 30 Euro verrechnet - Abzocke!"

Erster Lawinen-Toter am Stubaier-Gletscher

Gaddafi droht mit Vergeltung