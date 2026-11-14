Nahe Weihnachtsmarkt: 17-Jähriger rast mit 86 km/h

Eine Raserei sorgte am Freitagabend in der Welser Innenstadt für Entsetzen. Ausgerechnet direkt neben der frisch eröffneten "Welser Weihnachtswelt", jagte ein 17-jähriger Führerschein-Neuling mit Vollgas vorbei.

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Ein 17-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist Freitagabend in der Welser Innenstadt nahe der "Welser Weihnachtswelt" mit 86 km/h gestoppt worden.

Fußgänger gefährdet

Weil sehr viele Fußgänger unterwegs waren, die vom frisch eröffneten Weihnachtsmarkt kamen, wurde er von der Polizei sofort angehalten. Der Bursch zeigte sich geständig und reumütig.

Er gab an, dass er so schnell gefahren sei, weil "es sich mit seinen Freunden im Auto einfach aufgeschaukelt" habe, informierte die Exekutive.

Da es sich um ein schweres Delikt handelt (Geschwindigkeitsüberschreitung im Ortsgebiet um mehr als 20 km/h), wird die Probezeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Die Behörde ordnet außerdem verpflichtend eine kostenpflichtige Nachschulung an (Kostenpunkt meist zwischen 500 € und 650 €). © oe24

Rechtliche Konsequenzen in Österreich

Bei einer Geschwindigkeit von 86 km/h im Ortsgebiet drohen dem 17-Jährigen folgende Maßnahmen:

Da es sich um ein schweres Delikt handelt (Geschwindigkeitsüberschreitung im Ortsgebiet um mehr als 20 km/h), wird die Probezeit automatisch um ein weiteres Jahr verlängert. Die Behörde ordnet außerdem verpflichtend eine kostenpflichtige Nachschulung an (Kostenpunkt meist zwischen 500 € und 650 €).

Bei einer Überschreitung im Ortsgebiet von mehr als 40 km/h (hier 36 km/h bei einem 50er, aber 56 km/h bei einem 30er) wird der Führerschein für mindestens einen Monat entzogen.

Bei Gefährdung von Fußgängern (wie hier ausdrücklich erwähnt) kann die Entzugsdauer deutlich länger ausfallen.

Es droht eine empfindliche Verwaltungsstrafe, die je nach genauer Geschwindigkeitsbegrenzung und Gefährdungslage im hohen dreistelligen bis vierstelligen Bereich liegen kann.