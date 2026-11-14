US-Flugchaos sorgt auch in Wien für Verspätungen

Eine technische Panne hat in den USA landesweites Chaos im Flugbetrieb ausgelöst und Zehntausende Passagiere zum Einstieg ins Wochenende auf eine Geduldsprobe gestellt.

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Wegen einer Überlastung im Datenverkehr des Flugkontrollsystems verhängte die US-Luftfahrtaufsicht FAA ein landesweites Startverbot - eine äußerst seltene Maßnahme, die es so zuvor nur einmal in den letzten 25 Jahren gab und auch für Passagiere in Europa Folgen hat. US-Heimatschutzminister Markwayne Mullin sprach von einer Vorsichtsmaßnahme nach Kommunikationsproblemen.

Nach rund vier Stunden gab die Federal Aviation Administration (FAA) schließlich Entwarnung und hob das Verbot wieder auf - doch da waren schon Tausende Flüge abgesagt. Und bis der Verkehr wieder normal läuft, dürfte es noch dauern. Da etliche Maschinen und Besatzungen nun dort fehlen, wo sie planmäßig für weitere Flüge gebraucht worden wären, dürften die Auswirkungen weit über die Zeit des eigentlichen Stopps hinausreichen.

Flüge aus Europa in die USA ausgesetzt

Als Reaktion auf die Lage in den USA wurden in der Nacht sämtliche Flüge aus Europa in die Vereinigten Staaten zeitweise ausgesetzt, wobei die unmittelbaren Folgen wegen des Nachtflugverbots vielerorts gering blieben. Am Morgen gab es dann rasch Entwarnung, weshalb europäische Passagiere letztlich in vergleichsweise überschaubarem Ausmaße betroffen sind. So wurden etwa am größten deutschen Flughafen in Frankfurt bisher nur vier für Samstag geplante Flüge in die USA gestrichen.

Passagiere mussten am Flughafen warten © EPA

Am Flughafen Wien waren mehrere Transatlantik-Flüge zumindest von Verspätungen betroffen. So wies die Homepage des Airports um 9.00 Uhr am Vormittag für den AUA-Flug aus Newark (New Jersey) nahe New York, der um 8.00 Uhr in Wien-Schwechat hätte landen sollen, 9.15 Uhr als erwartete Ankunftszeit aus. Der AUA-Flug aus Chicago wurde um 10.14 Uhr erwartet - statt planmäßig 8.05 Uhr. Der Flug der Airline aus Washington landete um 8.54 Uhr in Wien mit knapp 30-minütiger Verspätung. Der für 8.20 Uhr erwartete Flug aus Boston soll nun um 9.48 Uhr eintreffen.

Chaos an den Flughäfen - pünktlich zum Wochenende

Am Freitagnachmittag (US-Zeit) hatte die Federal Aviation Administration (FAA) überraschend ein Startverbot überall in den USA verhängt. Es war erst der zweite landesweite Stopp des Luftverkehrs in den Vereinigten Staaten seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Zuletzt griff die FAA zu dieser radikalen Maßnahme im Jänner 2023. Damals war der Auslöser ein Ausfall des Systems, über das Nachrichten an Piloten übermittelt werden.

In der Folge saßen zehntausende Reisende plötzlich an Flughäfen fest und hatten keine Klarheit darüber, wie es weitergeht. American Airlines teilte schon kurz nach Verkündung des Startverbots mit, Verbindungen bis Ende des Tages würden auf jeden Fall betroffen sein.

An wichtigen Drehkreuzen in den USA bildeten sich lange Schlangen, tausende Flüge wurden abgesagt. In Chicago explodierte wie an vielen anderen Flughäfen die Nachfrage nach Mietwagen. Fluggäste versuchten, irgendwie an ihr Gepäck und per Auto ans Ziel zu kommen. Aktien des Mietwagenanbieters Hertz gewannen deshalb sprunghaft an Wert. Auch die Nachfrage nach Hotels kletterte vielerorts.

"Instabilität" im Funk- und Radarsystem

Auch wenn die FAA ihre Beschränkung nach einigen Stunden wieder aufhob: Es werde noch einige Zeit brauchen, um die Flugbewegungen wieder vollumfänglich in Gang zu bringen, sagte Verkehrsminister Sean Duffy. Zum Samstag werde es hoffentlich wieder mehr Flüge geben.

Duffy sagte, dass das Chaos auf "Instabilität" im Funk- und Radarsystem zurückgehe. Router seien mit Daten überlastet und deswegen heruntergefahren worden. Kern des Problems sei gewesen, dass ein altes analoges System und ein neues digitales System nebeneinander betrieben worden seien.

Computersysteme aus den 1980er-Jahren

Die Infrastruktur hinter dem US-Luftfahrtsystem ist ein über Jahrzehnte gewachsenes Stückwerk. Anfang November hatte Duffy angekündigt, dass bis Ende 2028 Computersysteme ausgemustert werden sollen, die noch aus den 1980er-Jahren stammen und längst veraltete Disketten verwenden.

Sein Parteikollege Duffy und die FAA hätten in das System eingegriffen, um Fehler zu beheben, sagte der republikanische Heimatschutzminister Mullin. Das habe das alte System in die Knie gezwungen. "Deswegen funktioniert Flickwerk nicht." Hinweise auf eine Cyberattacke als Auslöser gebe es bisher nicht, sagte Mullin. Ausschließen könnte man zu diesem Zeitpunkt aber noch nichts.

Von einem Fehler der Regierung wollte Duffy indes nichts wissen. Es sei alte Technik gewesen, die versagt habe, nicht die neue. Die Regierung von Präsident Donald Trump führt Probleme in der US-Luftfahrt oft auf die Untätigkeit des Kabinetts seines demokratischen Vorgängers Joe Biden zurück.