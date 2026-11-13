Waldviertel Drama
Frau (30) sticht viermal auf eigenen Mann (31) ein
Schreckliche Szenen spielten sich am Freitagnachmittag im niederösterreichischen Weinviertel ab.
Auch interessant
Man überlebte schwer verletzt
In der Katastralgemeinde Dietersdorf soll eine 30-Jährige im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung mehrmals auf ihren Mann (31) eingestochen haben, wie der "Kurier" berichtet.
Der 31-Jährige erlitt bei der brutalen Attacke schwere Stichverletzungen. Nach der Erstversorgung musste er mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.
Die Motive für die Bluttat sind noch unbekannt. Unklar ist auch, ob die Frau zuerst von dem Mann attackiert worden war. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Mordversuch bereits aufgenommen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden