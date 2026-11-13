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Waldviertel Drama

Frau (30) sticht viermal auf eigenen Mann (31) ein

TF
von
Frau (25) geht auf ihren Freund mit Messer los
© TZ ÖSTERREICH / Schwarzl
Schock-Tat am Freitagnachmittag im Bezirk Hollabrunn: Bei einem eskalierten Beziehungsstreit soll eine 30-Jährige zum Messer gegriffen und ihren Ehemann (31) lebensgefährlich attackiert haben.
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Schreckliche Szenen spielten sich am Freitagnachmittag im niederösterreichischen Weinviertel ab.

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Man überlebte schwer verletzt

In der Katastralgemeinde Dietersdorf soll eine 30-Jährige im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung mehrmals auf ihren Mann (31) eingestochen haben, wie der "Kurier" berichtet.

Der 31-Jährige erlitt bei der brutalen Attacke schwere Stichverletzungen. Nach der Erstversorgung musste er mit schweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.

Die Motive für die Bluttat sind noch unbekannt. Unklar ist auch, ob die Frau zuerst von dem Mann attackiert worden war. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Mordversuch bereits aufgenommen.

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