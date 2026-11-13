Altweibersommer: So wird das Wetter am Leopolditag

Ein alter Bauernspruch verspricht für den 15. November noch einmal späte Milde und Sonnenstunden im Zeichen des heiligen Leopold. Ob sich das Wetter in Österreich am kommenden Wochenende tatsächlich an die jahrhundertealte Überlieferung hält oder eisiger Frühfrost dominiert, zeigt die aktuelle Detail-Prognose der Meteorologen.

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Der 15. November hat im heimischen Kalender einen festen Platz, da an diesem Tag des Todestages von Markgraf Leopold III. gedacht wird – dem Landespatron von Niederösterreich und Wien. Rund um diesen Gedenktag hat sich im Volksmund eine bekannte Wetterregel festgesetzt:

Der Spruch: "Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold."

"Der heilige Leopold ist oft noch dem Altweibersommer hold." Die Hoffnung: Viele Menschen verbinden diese Worte mit einer letzten Gelegenheit, die dicken Wintermäntel im Kasten zu lassen und sonnige Stunden im Freien zu genießen.

Viele Menschen verbinden diese Worte mit einer letzten Gelegenheit, die dicken Wintermäntel im Kasten zu lassen und sonnige Stunden im Freien zu genießen. Der meteorologische Unterschied: Was in der bäuerlichen Tradition einst als spätes Aufbäumen milder Tage galt, unterscheidet sich deutlich von der heutigen wissenschaftlichen Definition des Altweibersommers, der wetterkundlich primär in den September und Oktober gehört.

GeoSphere Austria: So wird das Wetter am Sonntag wirklich

Die staatliche Wetterdienst-Zentrale GeoSphere Austria zeichnet für Sonntag, den 15. November, ein differenziertes Bild, das durchaus Grund zur Freude für Ausflügler liefert. Nach Auflösung der herbsttypischen Trübungen stehen die Chancen auf sonnige Phasen abseits der Beckenlagen ausgezeichnet:

Vormittag: In zahlreichen Tälern und Niederungen halten sich dichte Nebel- und Hochnebelfelder, die sich jedoch im Laufe des Vormittags schrittweise lichten.,

In zahlreichen Tälern und Niederungen halten sich dichte Nebel- und Hochnebelfelder, die sich jedoch im Laufe des Vormittags schrittweise lichten., Sonnenschein abseits des Nebels: Sobald sich der Dunst aufgelöst hat, setzt sich in weiten Teilen des Bundesgebietes strahlender Sonnenschein durch.

Sobald sich der Dunst aufgelöst hat, setzt sich in weiten Teilen des Bundesgebietes strahlender Sonnenschein durch. Regionale Ausnahmen: Entlang der Donau sowie in Teilen des Waldviertels beißen sich die zähen Hochnebeldecken oft hartnäckig fest, dort bleibt es ganztägig grau und spürbar kühl.

Entlang der Donau sowie in Teilen des Waldviertels beißen sich die zähen Hochnebeldecken oft hartnäckig fest, dort bleibt es ganztägig grau und spürbar kühl. Begünstigte Zonen: Deutlich milder und sonniger gestaltet sich die Lage an der föhnigen Alpennordseite sowie generell im Westen Österreichs, während im Osten und Südosten der Nebel die Sonnenstrahlen länger ausbremst.

Zwischen Minus 8 und Plus 11 Grad: Spätherbst auf Winterkurs

Auch wenn tagsüber die Sonne vom Himmel lacht, zeigen die Quecksilbersäulen unmissverständlich, dass der Winter mit großen Schritten naht. Vor allem in den frühen Morgenstunden ist mit verbreitetem Boden- und Luftfrost zu rechnen:

Frühtemperaturen: In den Morgenstunden bewegen sich die Tiefstwerte österreichweit zwischen klirrenden minus 8 und plus 3 Grad.

In den Morgenstunden bewegen sich die Tiefstwerte österreichweit zwischen klirrenden minus 8 und plus 3 Grad. Tageshöchstwerte: Am Nachmittag klettern die Temperaturen je nach Sonnenscheindauer und Höhenlage auf 3 bis 11 Grad.

Am Nachmittag klettern die Temperaturen je nach Sonnenscheindauer und Höhenlage auf 3 bis 11 Grad. Föhn-Effekt: Wo der Föhn durchgreift, wird die 10-Grad-Marke geknackt, im Dauergrau bleiben die Werte hingegen einstellig.

Bauernweisheit versus Wissenschaft: Keine Garantie für die Folgewochen

Meteorologen betonen, dass traditionelle Bauernregeln zwar auf langjährigen Naturbeobachtungen basieren, aber keine belastbare Prognose für die Zukunft darstellen. Ein freundlicher Leopolditag bedeutet keineswegs, dass die restlichen Novembertage mild weitergehen. Gerade im Spätherbst schlägt das Wetter in den Alpen oft rasch um, weshalb wetterfeste Kleidung und Winterreifen jetzt zur absoluten Pflichtausrüstung gehören.