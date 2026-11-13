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Feuerwehreinsatz

Biber fällt Baum und trifft Telefonleitung

Ein vom Biber gefällter Baum liegt schräg, Äste und Herbstlaub, trifft eine Telefonleitung.
© FF St. Leonhard bei Freistadt/KK
Ein Biber hat in St. Leonhard bei Freistadt für einen außergewöhnlichen Feuerwehreinsatz gesorgt. Der tierische Holzfäller brachte einen Baum zu Fall, der auf einer Telefonleitung landete. Für die Feuerwehr war es der erste Biber-Einsatz überhaupt.
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Mühlviertel. Ein ungewöhnlicher Einsatz hat am Donnerstag die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard bei Freistadt beschäftigt. Ein Biber hatte einen Baum gefällt, der ausgerechnet auf einer Telefonleitung landete. Obwohl die Nagetiere in der Region regelmäßig für Schäden sorgen, war es für die Feuerwehr der erste Einsatz dieser Art.

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Ausgelöst wurde die Alarmierung durch eine Anrainerin, die den umgestürzten Baum auf ihrem Grundstück entdeckt hatte. Zunächst lautete die Meldung, dass ein Baum in eine Stromleitung gefallen sei. Als die Einsatzkräfte am Einsatzort eintrafen, stellte sich jedoch heraus, dass eine Telefonleitung betroffen war.

Holzspäne verraten tierischen Verursacher

Bei der Begutachtung des umgestürzten Baumes wurde den Feuerwehrleuten rasch klar, dass hier kein gewöhnlicher Baumsturz vorlag. Deutliche Nagespuren am Stamm ließen auf einen Biber als Verursacher schließen. Auch die zahlreichen zurückgelassenen Holzspäne deuteten auf die Arbeit des Nagetiers hin. Vom Biber selbst fehlte allerdings jede Spur. Er hatte den Baum offenbar in eine ungünstige Richtung gefällt, sodass dieser schließlich auf der Telefonleitung zu liegen kam.

Für die Feuerwehrleute war die Ursache damit rasch geklärt. Michael Diesenreiter von der Freiwilligen Feuerwehr St. Leonhard bei Freistadt berichtet, dass die Einsatzkräfte bereits beim Anblick des abgenagten Baumstammes wussten, was passiert war.

Biber in der Region besonders aktiv

Dass Biber in der Umgebung von St. Leonhard bei Freistadt Bäume und Sträucher annagen oder fällen, ist keine Seltenheit. Besonders entlang eines Baches in der Region sind die Tiere immer wieder aktiv. Die dadurch entstandenen Schäden werden in den meisten Fällen von den Anrainern selbst beseitigt. Ein Feuerwehreinsatz ist normalerweise nicht erforderlich.

Der umgestürzte Baum auf der Telefonleitung stellt daher eine Ausnahme dar. Für die Freiwillige Feuerwehr St. Leonhard bei Freistadt war es laut Diesenreiter eine Premiere, wegen der Aktivitäten eines Bibers ausrücken zu müssen.

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