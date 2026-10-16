Wie Maricarmen: Franca (94) droht die Zwangsräumung

Jetzt hat auch Florenz einen Skandal um eine alte Dame, die aus ihrem Zuhause geschmissen werden soll. Der Fall erinnert stark an das Drama in Spanien.

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Das Drama um die Madrilenin Maricarmen Abascal hat die Welt bewegt und in Spanien zu großen Protesten geführt: Die Miete für die Wohnung, in der die 87-Jährige mehr als 70 Jahre gelebt hatte, wurde von einem Immobilieninvestor übernommen. Er erhöhte die Miete schrittweise um 275 Prozent, bis die Pensionistin mit einem Einkommen von 1.400 Euro monatlich 2.650 Euro zahlen sollte. Weil sie das nicht konnte, folgte die Zwangsräumung und die gebrechliche Dame wurde auf einer Trage aus ihrer Wohnung geholt. Nach rund einer Woche durfte sie zurückkehren. Wenige Tage später verstarb sie - an Erschöpfung.

Franca aus Florenz droht das gleiche Schicksal

Jetzt könnte sich das Schicksal von Maricarmen in Florenz (Italien) wiederholen. Dort droht einer 94-jährigen Frau die Zwangsräumung, wie italienische Medien berichten. Franca wohnt seit über sechs Jahrzehnten in der Wohnung, in der sie auch ihre Tochter zur Welt gebracht hat. Sie ist Witwe und lebt von einer Mindestpension und einer Hinterbliebenenrente.

Saftige Erhöhung

Die Miete von 450 Euro konnte sie sich gerade noch leisten. Jetzt will der neue Eigentümer die Miete auf 1.200 Euro erhöhen. Diese Summe kann Franca beim besten Willen nicht berappen. Die Räumung wurde bereits in die Wege geleitet und soll im Februar stattfinden.

Die alte Dame weiß noch nichts von dem drohenden Unheil, so ihre Tochter, "sonst würde sie sterben". Die Familie versteht, dass die Miete angepasst werden muss und wäre auch bereit, etwas beizusteuern, damit ihre geliebte Mutter nicht aus ihrem Zuhause ausziehen muss. Doch diese Summe kann auch sie nicht bezahlen. Sie hofft nun auf eine Einigung.