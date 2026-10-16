Das schwerste Insekt der Welt kehrt zurück in die Wildnis

Good News: Das Wētāpunga war schon fast ausgestorben. Jetzt leben wieder 11.000 Exemplare in der Natur.

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Das Wētāpunga (Deinacrida heteracantha) ist die größte der elf bekannten Riesenweta-Arten und zählt zu den Heuschrecken. Es gilt als das schwerste Insekt der Welt, wird so schwer wie eine Maus und kann bis zu zehn Zentimeter lang werden. Das auf dem nördlichen Festland Neuseelands heimische Tier wurde durch die Einführung von Ratten und Katzen fast ausgerottet und stand bereits auf der Roten Liste der gefährdeten Tiere.

Wachsende Population

Jetzt gibt es gute Nachrichten: Der Status konnte von "gefährdet" zu "zunehmend" geändert werden! Sage und schreibe 11.000 Exemplare leben wieder in der Wildnis und erobern ihren Lebensraum zurück.

Neues Zuhause

Das neuseeländische Department of Conservation jubelt über seinen Erfolg, den es lange vorbereitet hat: 15 Jahre züchtete das Wildtierzentrum Butterfly Creek gemeinsam mit dem Auckland Zoo tausende Wētāpunga, die an zehn Standorten angesiedelt wurden. Um den Fortbestand der Art zu sichern, wurden auch Inseln ohne Fressfeinde ausgewählt.

"Die Zukunft des Wētāpunga sieht vielversprechend aus", freut sich Studienautor Dr. Chris Green in einer Pressemitteilung und betont, dass Neuseeland bei der Wiederansiedlung von Insekten federführend ist. Das Projekt ist nicht wegen der Rettung der Wētāpunga bedeutend, es dient weltweit als Beispiel, um bedrohte Insekten zurück in die Natur zu bringen.