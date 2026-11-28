Eine mysteriöse Krankheit, ein rasanter Goldpreis-Anstieg und ein neuer Machthaber in Russland: Im Netz kursieren zahlreiche angebliche Prophezeiungen der Seherin Baba Wanga für das Jahr 2027.

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Die Bulgarin Baba Wanga, geboren am 3. Oktober 1911, starb bereits 1996 im Alter von 85 Jahren. Nach einem Unfall in ihrer Kindheit erblindete sie und soll dadurch hellseherische Fähigkeiten entwickelt haben. Viele verehrten die als "Nostradamus des Balkan" bekannte Frau als "lebende Heilige". Laut Berichten soll sie unter anderem den Tsunami 2004 in Ostasien, die Anschläge vom 11. September, die Präsidentschaft von Barack Obama sowie den Aufstieg des IS vorausgesehen haben. Vor ihrem Tod soll sie zudem Visionen von außerirdischen Besuchen gehabt haben.

Im Internet kursieren viele Vorhersagen, die Baba Wanga zugeschrieben werden. Leider lässt sich nur schwer feststellen, wie viele davon tatsächlich echt sind. Viele wurden ursprünglich nicht von Baba Wanga selbst, sondern von ihrer Nichte und anderen Anhängern überliefert. Doch zumindest eine Prophezeiung für das Jahr 2027, die der bulgarischen Mystikerin zugeschrieben wird, dürfte für Aufsehen sorgen.

Supermenschen oder ein Kinofilm?

Eine der auffälligsten Prophezeiungen für 2027 dreht sich um eine nicht näher benannte Krankheit, die die Menschheit heimsuchen soll. Das Kuriose daran: Einige Betroffene sollen dadurch übermenschliche Fähigkeiten entwickeln. Zudem soll sie erwähnt haben, dass diese Kräfte auch durch ein genetisches Experiment entstehen könnten. Das erinnert stark an Superhelden-Geschichten. Eine mögliche Erklärung liefert der Blick ins Kino-Programm, wie das Portal des Senders "Sky History" mit einem Augenzwinkern berichtet: Für Dezember 2027 ist der Start des neuen Marvel-Films "Avengers: Secret Wars" angesetzt, in dem Hintergrundgeschichten über die Entstehung von Superkräften durch Experimente eine Rolle spielen könnten.

Gold-Boom und neue Energiequelle

Auf wirtschaftlicher Ebene kursieren Behauptungen über eine drohende "globale Bargeldkrise" im Jahr 2027. Anleger könnten laut dieser Vorhersage verstärkt auf Gold als sicheren Hafen setzen, wodurch der Preis um 25 bis 40 Prozent steigen soll.

Ein weiterer Punkt betrifft die Energieversorgung: Für 2028 erwartete Baba Wanga die Einführung einer neuen Energiequelle – die wissenschaftliche Entwicklung dafür müsste also 2027 stattfinden. Als mögliche Technologie gilt die Kernfusion, die künftig für CO₂-freien Strom sorgen könnte.

Machtwechsel in Russland und Kritik

Auch politisch wird es brisant, denn laut den Überlieferungen soll der langjährige russische Präsident Wladimir Putin bis Anfang 2027 nicht mehr an der Macht sein. Ein solcher Wechsel an der Spitze hätte weitreichende Folgen für den Ukraine-Krieg und mögliche Friedensverhandlungen.

Recherchen des britischen "Guardian" belegen, dass viele dieser Aussagen erst lange nach Baba Wangas Tod verbreitet wurden. Wissenschaftler warnen in diesem Zusammenhang ausdrücklich vor politischer Propaganda, für die solche angeblichen Prophezeiungen instrumentalisert werden.