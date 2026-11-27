Irre! Ein Truthahn, der in einer Mannheimer Wohnung gehalten wird, überschwemmte das ganze Haus.

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Ein Truthahn ist kein alltägliches Haustier. Noch weniger alltäglich ist allerdings, was das Tier, das in einer Wohnung in Mannheim gehalten wird, angestellt hat: Es soll eine Überschwemmung ausgelöst haben, wie der Kölner Express berichtet.

Wasser im ganzen Haus

Die Wohnung der Tierhalter befindet sich in einem Mehrfamilienhaus. Als die Bewohnerin einer anderen Wohnung Wasser bemerkte, stellte sie schnell fest, dass mehrere Wohnungen in dem Gebäude überschwemmt waren und verständigte sofort die Einsatzkräfte.

Unglaubliche Entdeckung

Die Polizei konnte schnell feststellen, dass das Wasser aus einer Wohnung im zweiten Stock kam. Über eine Drehleiter gelangte die Feuerwehr dann zu einem gekippten Küchenfenster in der Wohnung und verschaffte sich Zugang zum Badezimmer. Dort fanden sie nicht nur einen Wasserhahn, aus dem heißes Wasser floss, sondern auch einen Truthahn, der am Rand der Badewanne saß.

Alles deutet darauf hin, dass das Tier das Wasser aufgedreht hat. Wohl kaum mit Absicht: In dem Waschbecken lag das Futter des Vogels. Er hat den Hahn vermutlich versehentlich betätigt, als er fraß. "Ob es sich dabei um ein Missgeschick oder einen besonders ambitionierten Versuch der Körperpflege handelte, bleibt offen", wollen die Einsatzkräfte sich aber nicht festlegen.

Tierische Gesellschaft

Der Tierhalter war scheinbar nicht zugegen. Ganz alleine war der Truthahn aber nicht: Er lebte in der Wohnung mit einer Katze zusammen, die sich vor dem Wasser auf eine Matratze gerettet hatte. Beide Tiere wurden in Obhut genommen.