Große Aufregung am Isebekkanal in Hamburg: Was zunächst nach einem grausigen Gewaltverbrechen aussah, entpuppte sich am Ende als kurioser Fehlalarm. Ein Großaufgebot rückte an – doch die vermeintliche Leiche war eine Sexpuppe!

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Donnerstagnachmittag hatten Zeugen am Kaiser-Friedrich-Ufer in Hamburg einen verdächtigen Gegenstand im Wasser entdeckt. Was wie ein abgetrennter menschlicher Unterschenkel aussah, alarmierte sofort die Einsatzkräfte. Wenig später wurde ein weiteres vermeintliches Körperteil angeschwemmt.

Großeinsatz eingeleitet

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Mordermittler, Rechtsmediziner und sogar die Staatsanwaltschaft wurden hinzugezogen. Eine Drohne kam zum Einsatz, Polizeitaucher suchten den Kanal ab. Auch ein Einkaufstrolley wurde aus dem Wasser gefischt – darin fanden die Beamten schließlich weitere Teile der vermeintlichen Leiche.

Überraschende Wende

Doch am frühen Abend kam die überraschende Wende: Bei den Fundstücken handelte es sich gar nicht um menschliche Überreste, sondern um Teile einer Silikonpuppe. Nach Informationen der "Bild" soll es eine Sexpuppe gewesen sein.

Lange im Trüben gefischt

Warum dauerte es so lange, bis der Irrtum auffiel? Die Polizei musste zunächst die Fundsituation genau dokumentieren und mögliche Spuren sichern. Erst danach konnten die Gegenstände genauer untersucht werden.

Mehrstündiger Einsatz mit kuriosem Ende

Gegen 19 Uhr war der ungewöhnliche Einsatz beendet. Wer die Puppe im Kanal entsorgt hat und wie lange sie dort bereits trieb, ist weiterhin unklar.