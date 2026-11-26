Die internationale Bodybuilding-Welt trauert um einen ihrer bekannten Athleten. Der brasilianische Profi-Bodybuilder Itemberg Nunes do Nascimento ist völlig unerwartet verstorben.

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Die traurige Nachricht über das Ableben des Ausnahmeathleten wurde von seinem langjährigen Sponsor "Overcoming Suplementos" in den sozialen Netzwerken publik gemacht. In einer emotional verfassten Stellungnahme auf Instagram teilte das Unternehmen mit: "Mit tiefem Bedauern geben wir den Tod des professionellen Bodybuilding-Athleten Itemberg Nunes do Nascimento bekannt."

Das Unternehmen begleitete den Sportler über viele Jahre hinweg auf seinem Weg durch den anspruchsvollen Leistungssport. Dabei sei eine enge Bindung gewachsen, die weit über ein rein geschäftliches Sponsoringverhältnis hinausreichte. Der Partner hob hervor, dass Nunes nicht nur für seine sportlichen Leistungen geschätzt wurde, sondern vor allem für seine menschliche Art und seinen unermüdlichen Einsatz auf der Bühne.

Meilenstein im November 2021: Der Sprung ins Profilager

Den größten sportlichen Durchbruch seiner Laufbahn feierte der Südamerikaner im November 2021. Damals sicherte sich Nunes seine begehrte Profilizenz, die ihm den Weg zu den wichtigsten internationalen Wettkämpfen im professionellen Bodybuilding ebnete. In den darauffolgenden Jahren stand er regelmäßig bei hochkarätigen Events auf der Bühne und etablierte sich fest in der Szene.

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Sein Sponsor erinnerte an einen Vorzeigeathleten, dessen gesamter sportlicher Werdegang von fundamentalen Werten geprägt war:

Hingabe und Disziplin: Höchste Professionalität bei Vorbereitung, Training und Ernährung.

Höchste Professionalität bei Vorbereitung, Training und Ernährung. Liebe zum Sport: Leidenschaft für das Bodybuilding und stetiger Einsatz für Weiterentwicklung.

Leidenschaft für das Bodybuilding und stetiger Einsatz für Weiterentwicklung. Menschliche Größe: Hohe Wertschätzung im Umfeld durch Freundlichkeit und Nähe zu Fans und Kollegen.

Weiter hieß es in dem Statement des Sponsors: "Er war ein Mensch, der von allen geschätzt wurde, für seinen Werdegang bewundert wurde und für die Zuneigung, die er den Menschen um sich herum stets entgegenbrachte."

Berichte über Krebserkrankung: Todesursache bleibt unbestätigt

Über die genauen Umstände des plötzlichen Todes gibt es bislang keine gesicherten offiziellen Angaben. Wie das Fachportal "Generation Iron" meldet, soll Nunes am 19. November gestorben sein. Zuvor hatten brasilianische Medien über eine schwere Krebserkrankung des Athleten berichtet. Weder die Angehörigen noch das Management haben diese Berichte bislang offiziell bestätigt.

Zum Abschluss richtete das Team seines Sponsors trostspendende Worte an die Hinterbliebenen: "In diesem Moment tiefer Trauer sprechen wir unser aufrichtiges Beileid aus. Möge Jesus Christus die Herzen aller trösten und der Familie Kraft geben, diesen unersetzlichen Verlust zu bewältigen." Die internationale Kraftsport-Gemeinde reagiert mit tiefer Anteilnahme auf den Verlust des brasilianischen Profis.