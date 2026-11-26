Seit 15 Jahren driftet der Sargassum-Gürtel über das Meer und wird immer größer. Was er bedeutet und was wir damit zu tun haben.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Man kann ihn sogar aus dem All sehen: Der grünlich-braune Streifen, der auf dem tropischen Atlantik treibt, ist mittlerweile 8.850 Kilometer lang und driftet über den Ozean, wird von den Meeresströmungen herumgetrieben. Der große atlantische Sargassum-Gürtel, so der Name der unappetitlich wirkenden Masse, wird mehr und mehr zu einem großen Umweltproblem, das die Karibik, die Küsten Mittelamerikas sowie Teile Südamerikas am stärksten trifft.

Was ist der Sargassum-Gürtel

Was aus der Ferne aussieht wie Schlamm, entpuppt sich bei näherer Betrachtung als Teppich aus Braunalgen. Dieser gigantische Algengürtel besteht aus der Alge Sargassum, die im Gegensatz zu anderen Algen keinen Kontakt zum Meeresboden braucht, um zu gedeihen. Dank kleiner gasgefüllter Bläschen hält sie sich über Wasser. Der große Sargassum-Gürtel, der sich von der Küste Westafrikas bis in die Karibik und den Golf von Mexiko erstreckt, setzt sich aus zahlreichen einzelnen Algenansammlungen zusammen und ist kein durchgehender Teppich.

Gigantische Ausmaße

Algen an der Küste (Symbolbild) © Getty Images/Cavan Images RF

Schon die Länge von mehr als 8.000 Kilometern ist beeindruckend. Der Sargassum-Gürtel ist aber auch über 1.000 Kilometer breit und besteht aus bis zu 20 Millionen Tonnen Biomasse. Seinen Höhepunkt erreicht er üblicherweise im Juni oder Juli. Auf dem offenen Meer ist er kein Problem, sondern sogar eine willkommene Nahrungsquelle für Fische, Meeresschildkröten und Krabben. Außerdem bietet er vielen Organismen Schutz und Lebensraum.

Die Probleme entstehen erst, wenn die Algenmassen an die Küste gespült werden, was unweigerlich passiert. Sie blockieren das Licht und können, wenn sie absinken, Korallenriffe und Seegraswiesen ersticken. Sie nehmen Meeresbewohnern auch den Sauerstoff, da sie beim Verrotten viel Sauerstoff verbrauchen.

Auswirkungen auf Gesundheit und Wirtschaft

Ein weiteres großes Problem kennen viele aus dem Urlaub: Man kommt an den Strand, dort liegen verrottende Algen und stinken erbärmlich nach faulen Eiern. Das ist nicht nur unangenehm, die Gase können in hoher Konzentration Augen und Atemwege reizen. Das schreckt Urlauber ab und wirkt sich auf die Gewinne von Hotels und Restaurants aus. Die Einnahmen sinken, die Reinigungskosten steigen.

2026 hat der Sargassum-Gürtel den zweithöchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erreich. Immerhin: Letztes Jahr war es noch schlimmer.

Darum sind wir schuld

Dass diese Algenansammlungen seit 2011 regelmäßig auftreten, hat mehrere Ursachen. Forschende gehen davon aus, dass vor allem ein Zusammenspiel aus Meeresströmungen, Nährstoffversorgung und Umweltbedingungen dafür verantwortlich ist. Landwirtschaftliche Abwässer und Flüsse wie Amazonas und Orinoco transportieren Stickstoff und Phosphor ins Meer, die das Algenwachstum fördern können. Auch Saharastaub, der von Passatwinden über den Atlantik getragen wird, kann zusätzliche Nährstoffe einbringen. Wärmere Wassertemperaturen können das Wachstum ebenfalls begünstigen. Welche Faktoren wie stark zur Entstehung und Ausbreitung des Algengürtels beitragen, ist allerdings noch Gegenstand der Forschung.

Um die Algen abzufangen, bevor sie an die Küste getrieben werden, sollen schwimmende Barrieren die Pflanzen abfangen. Auch Sammelboote sind unterwegs und fischen sie auf dem Meer ab. Wissenschafter arbeiten außerdem an Möglichkeiten, Sargassum als Rohstoff für Dünger, Biogas, Biokraftstoffe und Baumaterialien zu nutzen.