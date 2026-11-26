Hitzige Debatten im Wirtschaftsparlament. Schultz sagt: "Wir klotzen, während Regierung bei Entbürokratisierung nur kleckert"

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Martha Schultz hat ein Jahr nach der Übernahme des Präsidentinnensessels der Wirtschaftskammer (WKÖ) vor dem Wirtschaftsparlament ihre bisherigen Reformen verteidigt und mehr davon versprochen. Zuletzt war ihrem Wirtschaftsbund, der in der Unternehmerkammer über eine üppige Mehrheit verfügt, von mehreren Oppositionsparteien mangelnder Reformwille attestiert worden. Seit dem Rückzug von Schultz-Vorgänger Harald Mahrer soll sich vieles beim wichtigen Sozialpartner ändern.

Ausgeglichener Haushalt

Schultz verwies vor den Delegierten im WKÖ-Hauptquartier auf der Wiener Wieden auf die bisherigen Schritte. Dazu zählt ein ausgeglichener Haushalt 2026, nachdem ein Minus von gut vier Millionen Euro veranschlagt gewesen war. Der Personalstand wurde in der Bundeskammer um 200 Vollzeitäquivalente um ein Viertel reduziert. Spüren sollen vor allem personalstärkere Unternehmen eine dauerhafte Entlastung der Mitglieder um jährlich 100 Millionen Euro ab 2030 über eine reduzierte Kammerumlage 2. Schultz zählte viele weitere Punkte auf.

"Wir klotzen, während Regierung bei Entbürokratisierung nur kleckert"

"Wir haben im vergangenen Jahr die Wirtschaftskammer neu aufgestellt: effizienter, schlanker, stärker", sagte Schultz. "Aber das ist noch lange kein Schlusspunkt. Wir schauen laufend darauf, was die Reformmaßnahmen für die Betriebe bringen und wie wir für unsere Mitglieder noch besser werden können", bekräftigte sie bisherige Ansagen. In einem solch kurzen Zeitraum solch umfassende Maßnahmen umzusetzen solle eine andere Organisation erst einmal schaffen. "Wir klotzen bei den Reformen, während die Regierung bei den Entbürokratisierungsmaßnahmen nur kleckert."

Konjunkturpaket, "Superabschreibung" oder noch besser "Hyperabschreibung"

Zum Thema Wirtschaftslage an sich sorgte sich Schultz ums schleppende Wirtschaftswachstum und sinkende Investitionen. "Wir brauchen Rahmenbedingungen, die Wachstum ermöglichen", forderte sie ein Konjunkturpaket, "das Zukunftsinvestitionen in Gang setzt und Wachstum fördert". Die Sanierungsoffensive mit 500 Millionen Euro für 2027 gebe der Bauwirtschaft und dem Handel einen wichtigen Impuls. Als weitere Schritte brauche es nun den erhöhten Investitionsfreibetrag auch 2027, eine Anhebung der Forschungsprämie sowie neue, innovative Lösungen bei den Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen - Stichwort "Superabschreibung" mit Sätzen über 100 Prozent wie etwa in Italien und Frankreich, was hierzulande etwa auch die Industriellenvereinigung (IV) seit einiger Zeit fordert.

In Italien gebe es für bestimmte Projekte sogar eine "Hyperabschreibung" mit 250 Prozent. Wieso das in Österreich nicht möglich sein soll, fragte Schultz.

Für die nächste Etappe der Kammerreform unterstrich die WKÖ-Präsidentin, die Zahl der derzeit 693 Körperschaften öffentlichen Rechts, aus denen die insgesamt zehn Wirtschaftskammern - im Bund und in den neun Ländern - bestehen, um mindestens 100 zu reduzieren. Ab der nächsten Funktionsperiode 2030 - zuvor ist dies aus wahlrechtlichen Gründen nicht möglich - soll die Interessenvertretung in schlankeren Strukturen gebündelt werden. Das ging im Vorfeld etwa Freiheitlichen, Grünen und Liberalen (UNOS) nicht weit genug. Die Sozialdemokraten sahen darin einen positiven Anfang.

Wirtschaftsparlament nur mehr einmal jährlich

Bei der Abstimmung zum Budgetvoranschlag zeigten sich die derzeitigen Fronten: Mit dem Wirtschaftsbund stimmten die Sozialdemokraten und die Liste Industrie. Die anderen Fraktionen verwehrten ihre Zustimmung. Grüne und NEOS kritisierten, dass das Wirtschaftsparlament künftig nur mehr einmal statt zweimal jährlich tagen soll, um auch auf diesem Wege Gelder zu sparen. Das sei demokratiepolitisch bedenklich. Auf der anderen Seite gebe es zu wenig Einsparungsbemühungen, bekräftigten sie. Mehrheitlich beschlossen wurde, dass der Rechnungsabschluss künftig im erweiterten Präsidium (nicht öffentlich) und nicht mehr im (öffentlichen) Wirtschaftsparlament beschlossen werden soll. Der Voranschlag soll weiterhin vom Kollegialorgan fixiert werden.

Hitzige Debatten, gemeinsame Anträge von Blau, Grün und Pink

Fürs Plenum des Wirtschaftsparlaments waren hitzige Debatten zu erwarten. Freiheitliche Wirtschaft, Grüne und UNOS kündigten 19 gemeinsame Anträge an. Sie orten lediglich Scheinreformen, sehen bisherige Versprechen nicht eingelöst. Von einer durch Schultz eingerichteten Reformgruppe zeigten sie sich zuletzt enttäuscht. Wichtige gemeinsame Forderungen sind auch Änderungen beim Wahlrecht.

Die Anträge halten sich größtenteils an sehr kritische Empfehlungen aus kürzlichen Rechnungshofberichten. Darin geht es um eine Reduktion von Parallelstrukturen, einheitliche Rechnungsabschlüsse, mehr Macht für die kleineren Parteien im Kontrollausschuss, geringere Bezüge im Generalsekretariat und vieles mehr. Der Wirtschaftsbund regiert absolut und kann nicht überstimmt werden.

Direkt an die Rede der Präsidentin anschließend gestand UNOS-Wirtschaftskämmerer und NEOS-Politiker Michael Bernhard zu, dass bei den Reformen Wesentliches geschafft worden sei. Doch es gebe viele Punkte, die einen trennen würden. Größere Veränderungen seien nötig.