Überfall in Wien
Oma (86) brutal beraubt: Polizei sucht diese beiden Teenies
Wien. Schockierender Überfall auf eine Pensionistin in Liesing! Am 3. November 2026 gegen 20.40 Uhr wurde eine 86-jährige Frau in der Corvinusgasse im 23. Wiener Gemeindebezirk zum Opfer eines brutalen Raubes.
Die bisher unbekannten Täter stehen im Verdacht, die betagte Frau im Bereich ihrer Wohnungstür niedergestoßen zu haben. Anschließend sollen sie eine Aktentasche samt Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe aus der Wohnung geraubt haben. Nach der Tat ergriffen die beiden augenscheinlich jungen Verdächtigen über das Stiegenhaus die Flucht. In welche Richtung sie verschwanden, ist bisher nicht bekannt.
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Polizei veröffentlicht Täterbilder
Im Zuge umfangreicher Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Ermittlungsbereich Raub, konnten Aufnahmen einer Überwachungskamera sichergestellt werden. Darauf sind die beiden Räuber in einem Bus zu sehen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien hat die Polizei nun eine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet und die Bilder veröffentlicht.
Die Ermittler hoffen auf entscheidende Hinweise aus der Bevölkerung: Personen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.
Hinweise, auch anonym, nimmt das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 33800 entgegen. Es gilt die Unschuldsvermutung.
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