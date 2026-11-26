Ebreichsdorf
Schnee-Crash in NÖ: Drei Verletzte
Auf der B210 im Bereich Ebreichsdorf kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge gerieten bei starkem Schneetreiben von der schneebedeckten Fahrbahn ab und wurden weggeschleudert.
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Einsatzkräfte des Samariterbundes und des Roten Kreuzes eilten an den Unfallort. Sie übernahmen die Erstversorgung der drei verletzten Personen direkt vor Ort und transportierten sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.
Feuerwehren nach Voreinsatz direkt weiter
Auch die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf standen im Einsatz. Die beiden Wehren hatten zuvor bereits gemeinsam eine Fahrzeugbergung in Unterwaltersdorf abgewickelt. Direkt danach rückten sie zur B210 aus und übernahmen die Bergung der drei verunfallten Autos.
Straße über eine Stunde gesperrt
Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B210 für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unklar.
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