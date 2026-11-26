Starkes Schneetreiben auf der B210 in Ebreichsdorf: Drei Fahrzeuge wurden von der schneebedeckten Straße geschleudert, drei Menschen erlitten dabei Verletzungen.

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Auf der B210 im Bereich Ebreichsdorf kam es am Donnerstag gegen 8 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Fahrzeuge gerieten bei starkem Schneetreiben von der schneebedeckten Fahrbahn ab und wurden weggeschleudert.

Rettungskräfte bringen Verletzte ins Spital

Einsatzkräfte des Samariterbundes und des Roten Kreuzes eilten an den Unfallort. Sie übernahmen die Erstversorgung der drei verletzten Personen direkt vor Ort und transportierten sie anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

© Monatsrevue.at

Feuerwehren nach Voreinsatz direkt weiter

Auch die Feuerwehren Ebreichsdorf und Unterwaltersdorf standen im Einsatz. Die beiden Wehren hatten zuvor bereits gemeinsam eine Fahrzeugbergung in Unterwaltersdorf abgewickelt. Direkt danach rückten sie zur B210 aus und übernahmen die Bergung der drei verunfallten Autos.

Straße über eine Stunde gesperrt

Wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten musste die B210 für mehr als eine Stunde gesperrt werden. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, war vorerst noch unklar.