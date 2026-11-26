Der EF English Proficiency Index misst, wie gut Erwachsene Englisch sprechen und verstehen. Nur ein Land liegt vor Österreich.

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"Do you speak English?" Auf diesen Satz erhalten Reisende in Österreich meistens die Antwort: "Yes." Der Englischunterricht beginnt bei uns bereits in der Volksschule. Die meisten Kinder lernen Englisch als erste lebende Fremdsprache und verlassen die Schule mit brauchbaren Englischkenntnissen. Aber wie gut ist unser Englisch wirklich?

Internationales Englisch-Ranking

Das beantwortet der EF English Proficiency Index (EF EPI). Das internationale Ranking misst jedes Jahr, wie gut Erwachsene in unterschiedlichen Ländern Englisch sprechen und verstehen und wird von "Education First" veröffentlicht. Jetzt ist das Ranking für 2026 da und stellt uns ein wirklich hervorragendes Zeugnis aus. Nur in einem Land sprechen die Bewohner:innen besser Englisch als in Österreich.

So funktioniert der Index

Um die Sprachkenntnisse in verschiedenen Ländern zu vergleichen, werden Leseverständnis, Hörverständnis, Sprechen und Schreiben getestet. Die diesjährige Ausgabe des EF EPI basiert auf den Testergebnissen von 2,3 Millionen Erwachsenen aus 117 Ländern. Um 600 Punkte oder mehr zu erreichen, mussten die Teilnehmenden anspruchsvolle Texte verstehen und Verträge verhandeln. Für 550 bis 599 Punkte war es erforderlich, Präsentationen zu halten und Fernsehsendungen zu verstehen. Wer unter 450 Punkte erreichte, konnte sich immerhin noch vorstellen und einfache Wegbeschreibungen geben.

Das sind die Länder mit den besten Englischkenntnissen

Österreich landete auf dem zweiten Platz und musste sich nur Schweden geschlagen geben. Knapp hinter Österreich - auf dem dritten Platz - rangiert Dänemark. Das sind die Top Ten im Überblick:

Schweden (615 Punkte) Österreich (613 Punkte) Dänemark (612 Punkte) Deutschland (611 Punkte) Niederlande (609 Punkte) Kroatien (608 Punkte) Portugal (605 Punkte) Norwegen (603 Punkte) Belgien (597 Punkte) Griechenland (595 Punkte)

Die höchsetn Punkte erreichten Personen, die in den Bereichen Strategie und Projektmanagement sowie Forschung und Entwicklung arbeiten.

Es lässt sich aber ein Negativtrend feststellen: Die globalen Englischkenntnisse werden schlechter.