Frostige Nächte und Schnee bis ins Flachland wecken Erinnerungen an den legendären Jahrhundertwinter 1962/63. Wie hoch die Chancen auf einen solchen Extremwinter in Österreich heuer tatsächlich stehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Winter zeigt sich bereits früh von seiner eisigen Seite – mit frostigen Nächten, spiegelglatten Straßen und Schneefall bis in tiefe Lagen. Da liegt die Frage nahe, ob uns in Österreich eine ähnliche Kälteperiode bevorsteht wie im Winter 1962/63.

Damals erlebte Mitteleuropa einen der härtesten Winter des 20. Jahrhunderts: Von Ende Dezember bis in den März hinein herrschte fast durchgehend Dauerfrost bei durchschnittlich rund minus fünfeinhalb Grad. Sogar der Bodensee fror damals komplett zu, sodass Menschen zu Fuß bis in die Schweiz gelangen konnten.

Einfluss von Super-El-Niño

Im Pazifik entwickelt sich aktuell eines der stärksten El-Niño-Ereignisse seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Was dramatisch klingt, hat auf das heimische Winterwetter aber nur einen begrenzten und keineswegs eindeutigen Einfluss. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt ein gemischtes Bild: Während die ausgeprägten El-Niño-Winter 1982/83, 1997/98 und 2015/16 bei uns größtenteils mild blieben, fielen die extrem kalten Kriegswinter Anfang der 1940er-Jahre in eine lange El-Niño-Phase.

© APA/EXPA/JFK

Polarwirbel über Nordpol entscheidend

Für das Wetter in Österreich und den Nachbarländern zählt vor allem, was sich hoch über dem Nordpol abspielt. Wird der sogenannte Polarwirbel geschwächt oder gespalten, kann im Spätwinter eisige Luft aus Skandinavien und Russland bis zu uns vordringen. Genau dieses Szenario sorgte 1962/63 für die extreme Kälte – und das ganz ohne den Einfluss von El Niño. Damals blockierten hartnäckige Hochdruckgebiete im Norden über mehrere Wochen hinweg die milden Westwinde.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Eiswinter heute deutlich unwahrscheinlicher

Völlig ausschließen lässt sich ein derartiger Extremwinter zwar nicht, doch die Voraussetzungen haben sich stark verändert. Unsere Winter fallen im Schnitt um rund zwei Grad wärmer aus als noch vor 60 Jahren, und auch die Kältereservoirs über Osteuropa sind nicht mehr so stark ausgeprägt wie früher. Die Wahrscheinlichkeit für einen Winter vom Ausmaß 1962/63 liegt aus heutiger Sicht realistisch bei etwa ein bis zwei Prozent pro Jahr.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Schneemassen auch ohne Dauerfrost

Für das Zufrieren großer Flüsse wie dem Rhein bräuchte es über Wochen hinweg zweistellige Minusgrade. Da der Fluss heute begradigt ist und schneller fließt, zusätzlich durch Kühl- und Abwasser erwärmt wird und Schiffe das Wasser permanent in Bewegung halten, ist eine geschlossene Eisdecke wie 1963 kaum noch denkbar – maximal Treibeis wäre möglich. Ganz anders sieht es beim Schnee aus: Trifft Kaltluft auf feuchte Luftmassen vom Atlantik, kann es auch in einem insgesamt milden Winter kurzzeitig kräftig schneien. Langweilig wird das Wetter in den kommenden Wochen in Österreich also keineswegs.