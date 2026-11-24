Schnee soll diese Woche kommen. Die Asfinag appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge winterfit auszurüsten, Abstand zu halten und das Tempo der Witterung anzupassen.

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Die Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft hat mit 115.000 Tonnen Streusalz vorgesorgt. Die Auswirkungen des Klimawandels machen Wetterlagen regionaler, dynamischer und oftmals schwieriger vorhersehbar, so die Asfinag am Dienstag in einer Aussendung.

Statt anhaltender, flächendeckender Schneefälle seien immer häufiger lokale Extremwetterereignisse zu beobachten. Innerhalb kurzer Zeit könne es zu starkem Schneefall, Eisregen oder Temperaturstürzen kommen.

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"Achtung!" gilt ab Mittwochabend und den ganzen Donnerstag

"Achtung! Die ersten Niederschläge sind für Mittwochabend und vor allem für Donnerstag prognostiziert. In weiten Teilen Österreichs, vor allem aber im Süden und Osten und bis in den Großraum Wien könnten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee fallen", warnte die Asfinag. "Wer zu schnell, mit zu wenig Abstand oder mit Sommerreifen unterwegs ist, gefährdet nicht nur sich selbst, sondern auch andere."

Die 115.000 Tonnen Salz lagern in 158 Siloanlagen und 30 Hallen österreichweit. 352 Winterdienstfahrzeuge, darunter Lkw und Unimogs, stehen bereit. Weitere 43 Fahrzeuge von Frächtern ergänzen die Flotte bei Bedarf. Insgesamt sind laut Asfinag fast 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Winterdienst im Einsatz, um die hochrangigen Straßenverbindungen rasch zu räumen und mit Salz oder Sole zu streuen. Rund 400 Wetterstationen liefern laufend Daten über Temperatur, Niederschlag und Fahrbahnzustand.

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Die Geosphere Austria hat für Donnerstag eine "gelbe" Wetterwarnung für Schnee ausgegeben. In ganz Österreich soll es an dem Tag immer wieder schneien, oft bis in tiefe Lagen. Nur im Westen liegt die Schneefallgrenze laut Prognose zunächst noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt aber auch dort tagsüber langsam ab. Der meiste Schneefall wird für die Osthälfte des Landes erwartet. Der Wind weht im Norden und Osten teils mäßig aus Nord bis Ost, sonst ist es windschwach. Die Frühtemperaturen liegen bei minus fünf bis plus einem Grad, die Tageshöchsttemperaturen bei minus zwei bis plus drei Grad.