Nach dem ersten Schneefall in tiefen Lagen droht nun die erste lang anhaltende Kältewelle über das Land hereinzufallen.

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Nach dem Sommer der Extreme droht uns nun auch ein heftig kalter Winter. Nachdem es am Montag erstmals bis in tiefe Lagen Schnee gegeben hatte, prognostizieren Meteorologen eine ewig lange Kältewelle.

Als in diesem Sommer erstmals in der Geschichte an mehreren Tagen die 40-Grad-Marke geknackt wurde, warnten Experten auch vor einem warmen Winter. Doch nun sieht die Welt augenscheinlich ganz anders aus. Denn mit dem großflächigen Wintereinbruch am Montag drehte sich auch die Prognose für die kommenden Tage maßgeblich.

Tageshöchstwerte knapp über 0 Grad

Wie die Langzeit-Vorhersage von donnerwetter.de zeigt, bleibt die Kälte in Österreich in den kommenden 14 Tagen bis zum Nikolo-Tag am 6. Dezember bestehen. Die Modelle zeigen, dass in dieser Zeit nur mit Tageshöchstwerten bis zu maximal zwei Grad zu rechnen ist, damit würde auch die erste Kälteperiode des Jahres das Land einfrieren.

Die Langzeit-Prognose der Tageshöchstwerte. © www.donnerwetter.de

Die Morgenstunden in den kommenden Tagen werden noch kälter. Während man unter Tags noch mit Hilfe der erhofften Sonne ein wenig Wärme erhält, wird der Weg in die Arbeit noch frostiger. Die Langzeit-Prognose bis 6. Jänner lässt befürchten, dass die Höchsttemperaturen hier bei −2 Grad liegen werden.

In den Morgenstunden wird es in den kommenden Tagen noch kälter. © www.donnerwetter.de

Blockadehoch mit wenig Niederschlag

Während in Wien am Donnerstag noch eine große Schnee-Walze erwartet wird, dürfte es danach allerdings mit dem Schnee vorbei sein. Aufgrund der blockierten Hochdrucklage strömt zwar kalte Luft nach Mitteleuropa, Niederschläge dürften in den kommenden zwei Wochen allerdings zur Seltenheit werden.

Niederschlag-Prognose Europa © www.donnerwetter.de

Im Sommer war der Begriff Hitzewelle unausweichlich. Diese ist erreicht, sobald die Maximaltemperatur an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 30 Grad ist. Eine offizielle Definition einer Kälteperiode gibt es aus meteorologischer Sicht allerdings nicht. Fachlich spricht man bei einer Periode von drei bis fünf aufeinanderfolgenden Tagen. In der Klimastatistik kann man den Begriff verwenden, wenn an mindestens sechs aufeinanderfolgenden Tagen die Minimumtemperatur unter dem 10. Perzentil der jeweiligen Kalenderdaten liegt. Zumindest davon ist man in Österreich derzeit noch weit entfernt.