Schneefall und Dauerfrost: Besonders im Frühverkehr drohen bald winterliche Fahrverhältnisse in weiten Teilen des Landes.

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Laut ORF-Meteorologe Sigi Fink setzt schon am Mittwoch in Südtirol, Osttirol, im Süden Kärntens sowie in der Südsteiermark allmählich Regen ein, während es in höheren Lagen schneit. In der Nacht auf Donnerstag breitet sich diese feuchte Luft über den gesamten Alpenraum aus. Sie zieht weiter in Richtung Oberösterreich, Niederösterreich, Wien und in das Burgenland, wo sie direkt auf einen "Höhenkaltlufttropfen aus Nordosteuropa" trifft. Gleichzeitig wirkt ein Tief über Oberitalien auf das Wettergeschehen ein, berichtet Fink in einem Facebook-Posting.

Brenzliger Frühverkehr am Donnerstag

Am Donnerstagfrüh entsteht laut dem Meteorologen die unter Anführungszeichen "brenzligste Situation". Er warnt ausdrücklich für den Frühverkehr und rät dazu, mehr Zeit einzuplanen. In seiner aktuellen "Guten Morgen Österreich"-Woche erwartet Sigi Fink für Donnerstagfrüh bereits mäßigen bis starken Schneefall. Die Schneefälle halten vom Vormittag bis in den Nachmittag hinein an.

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Hotspots und regionale Schneemengen

Besonders betroffen sind Niederösterreich, Wien und das Nordburgenland, inklusive der Region rund um St. Pölten. Dort fallen meist 5 bis 12 Zentimeter Neuschnee, in höheren Lagen sind teilweise sogar über 20 Zentimeter möglich. Auch in tieferen Lagen von Wien und Niederösterreich können lokal mehr als 12 Zentimeter zusammenkommen – hier entscheidet laut Fink etwa ein Grad Unterschied über die genaue Menge. Als spezielle Hotspots nennt der Experte das Waldviertel angrenzend an das Weinviertel sowie die niederösterreichischen Berge und das Wienerwaldgebiet.

Winterliche Verhältnisse im gesamten Land

Auch in den übrigen Regionen Österreichs sowie in Südtirol wird es vor allem in höheren Lagen tief winterlich. In tieferen Lagen unterhalb von 600 bis 700 Metern kann es in Südösterreich, Südtirol und Nordtirol hingegen zeitweise reinregnen. Im Westen und Süden liegt die Schneefallgrenze kurzzeitig bei 700 bis 800 Metern. Dennoch ist auch dort stellenweise mit winterlichen Fahrverhältnissen zu rechnen.

Eisiger Dauerfrost am Wochenende

Nach dem Schneefall sinken die Temperaturen noch weiter ab, denn am Wochenende streift bodennahe eisige Luft aus Nordosteuropa das Land. Das führt vielerorts zu Dauerfrost, besonders in der Ost- und Nordhälfte Österreichs. Zu diesen sogenannten "Coldspots" zählen Oberösterreich, Niederösterreich, Wien, das Burgenland sowie die östliche und nördliche Steiermark. Vor allem am Sonntag herrscht meist Dauerfrost – selbst am Nachmittag erreichen die Höchstwerte in Wien, St. Pölten oder Eisenstadt voraussichtlich nur minus 3 bis minus 6 Grad.