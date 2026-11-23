Am Donnerstag wird es in ganz Österreich richtig winterlich.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem Monat ist Weihnachten und am Montag war es bereits so weit: die erste Schneewalze verzauberte Österreich bis in tiefe Lagen in ein "Winter Wonderland". Selbst in der Hauptstadt Wien machte sich der Vorbote des Winters breit, dicke Schneeflocken sorgten tagsüber für Staunen. Der Höhepunkt dürfte allerdings laut aktuellen Prognosen erst am Donnerstag sein. Innerhalb von nur 24 Stunden sollen da rund 30 Zentimeter Schnee fallen.

Prognose. Auch am Dienstag ist trotz zwischenzeitlichem Sonnenschein dank des heranstürmenden Italientiefs mit tiefen Temperaturen und Schneefall zu rechnen. Am Mittwoch wird es dann vor allem im Westen und Süden zunehmend winterlich. Am Donnerstag wird lediglich der Westen von der nächsten Schnee-Walze verschont. Damit könnte es auch in zahlreichen Regionen abseits der klassischen Wintersportgebiete weiß werden.

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Weiße Weihnachten: Erinnerungen an 2025

Hoffnung. Angesichts des ersten Winter-Zaubers stellt sich nun auch die Frage, ob es heuer weiße Weihnachten geben könnte. Einige Langzeitmodelle der Meteorologen deuten zwar darauf hin, eine konkrete Vorhersage ist allerdings erst eine Woche davor möglich. Im Vorjahr gab es erstmals nach über 15 Jahren in St. Pölten, Wien, Graz oder Klagenfurt zumindest eine feine Schneedecke am Heiligen Abend. Am längsten wartet nun Salzburg darauf, hier wurde es mittlerweile seit 16 Jahren weder am 24. noch 25. Dezember weiß.

Vergleich. Eine Parallele macht nun tatsächlich sogar in der Hauptstadt Hoffnung. Im Vorjahr fiel der erste Schnee in Wien am 20. November, in der Nacht auf den 23. November blieb die erste Schneedecke am Boden liegen. Zeitlich befand sich das im selben Zeitraum wie nun auch, was die Experten auch leise von einem Winterzauber zu Weihnachten hoffen lässt.

Wahrscheinlichkeit ist stark zurückgegangen

Rückfall. Dennoch muss man die Statistik mit Vorsicht genießen. Historisch gesehen lag die klimatologische Wahrscheinlichkeit im Jahre 1990 noch bei 37 Prozent, mittlerweile ist sie auf besorgniserregende 20 Prozent zurückgegangen. Allerdings bot das Vorjahr den schneereichsten Winter des bisherigen Jahrzehnts.

Der aktuelle Schnee-Radar für Österreich. © tauernwetter.at

Gab es in Wien 2024/2025 gar nur einen Schnee-Tag, waren es im Vorjahr 25 Stück mehr und so viele wie seit 2017/2018 nicht mehr. Seit 2014/2015 gab es auch keine Schneedecke über 20 Zentimeter mehr, auch hier war im Vorjahr mit 15 Zentimeter ein neuer Bestwert seit diesem Zeitraum erreicht worden.