Am Donnerstag wird es in ganz Österreich richtig winterlich.

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Am Montag gab es bereits einen kleinen Vorgeschmack. In Wien hat es am Morgen kurzzeitig geschneit. Am Donnerstag dürfte es dann so richtig winterlich werden. Innerhalb von nur 24 Stunden sollen rund 30 Zentimeter Schnee fallen.

Video zum Thema Winter-Überraschung: Erste Flocken in Wien © oe24

Die Prognose im Detail

Am Montag zeigt sich das Wetter zunächst noch wechselhaft. Neben dichten Wolken gibt es vor allem im Bergland örtlich leichten Regen oder Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt in Vorarlberg und im Tiroler Unterland zwischen 600 und 800 Metern, weiter östlich sinkt sie bis auf 500 Meter und teilweise sogar in tiefe Lagen. Im Laufe des Nachmittags setzt sich zunehmend die Sonne durch.

Auch der Dienstag bringt zunächst viel Sonnenschein. Allerdings ziehen im Westen und Südwesten bereits die Wolken eines herannahenden Italientiefs auf. Am Mittwoch wird es dann vor allem im Westen und Süden zunehmend winterlich. Dort beginnt es zu regnen oder zu schneien. In den südlichen Beckenlagen fällt der Schnee bereits bis in tiefe Lagen, während die Schneefallgrenze in Vorarlberg und Nordtirol zunächst noch zwischen 1.000 und 1.300 Metern liegt. Im Norden und Osten bleibt es anfangs noch freundlicher, ehe sich das Wetter auch dort zunehmend eintrübt. Abends greifen erste Schneefälle von Süden her weiter aus.

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Schnee auch im Flachland

Der Höhepunkt der winterlichen Wetterphase wird am Donnerstag erwartet. Dann überwiegen österreichweit die Wolken und es schneit immer wieder. Besonders bemerkenswert: Der Schnee fällt in vielen Regionen bis in tiefe Lagen. Lediglich im Westen liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt im Tagesverlauf aber ebenfalls langsam ab.

Schnee © Facebook

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Wie die Wettermodelle auf Tauernwetter.at zeigen, sollen in Wien etwa 10-15 Zentimeter Schnee fallen.

In ganz Österreich gibt es Neuschnee © tauernwetter.at

Damit könnte es auch in zahlreichen Regionen abseits der klassischen Wintersportgebiete weiß werden. Die Temperaturen bleiben entsprechend winterlich: In der Früh werden minus fünf bis plus ein Grad erwartet, am Nachmittag steigen die Werte nur noch auf minus zwei bis plus drei Grad.

Es bleibt winterlich

Am Freitag ist die Wetterberuhigung zunächst nur regional spürbar. Vor allem in der Osthälfte Österreichs kann es weiterhin zeitweise leicht schneien, häufig ebenfalls bis in tiefe Lagen. Im Westen dürfte es dagegen bereits trocken bleiben, stellenweise lockern die Wolken auf. Mit Frühtemperaturen zwischen minus acht und minus ein Grad sowie maximal minus zwei bis plus zwei Grad bleibt es verbreitet kalt.

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Der Donnerstag wird damit zum entscheidenden Tag der kommenden Wetterwoche: In weiten Teilen Österreichs könnte sich der Winter mit Schnee bis in die Niederungen bemerkbar machen.