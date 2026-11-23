In Österreich steht der erste große Wintereinbruch bevor.

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Winter-Überraschung in Wien: Am Montagmorgen fielen in der Hauptstadt bereits die ersten Flocken. Es ist ein Vorgeschmack auf einen größeren Wintereinbruch am Donnerstag.

Video zum Thema Erster Schnee in Wien © oe24

Die Prognose im Detail

Bereits zum Wochenbeginn sinkt die Schneefallgrenze regional auf 500 bis 800 Meter, ab Mittwoch nimmt der Schneefall dann deutlich zu. Besonders am Donnerstag dürfte es verbreitet weiß werden: In weiten Teilen des Landes schneit es zeitweise bis in tiefe Lagen. Auch am Freitag sind vor allem im Osten und Süden weitere Schneeschauer möglich.

Zunächst klingt der Schneefall am Montag langsam ab. Vor allem im Westen und im Bergland halten sich in den Morgenstunden noch dichte Wolken, stellenweise fällt leichter Regen oder Schnee. Die Schneefallgrenze liegt in Vorarlberg und im Tiroler Unterland zwischen 600 und 800 Metern, weiter östlich zwischen 500 Metern und tiefen Lagen. Im Tagesverlauf lockert es zunehmend auf und die Sonne kommt häufiger zum Vorschein. Einzelne Schneeschauer im Bergland bleiben allerdings möglich. Die Temperaturen erreichen höchstens 1 bis 7 Grad.

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Nach einer weitgehend klaren und kalten Nacht mit Tiefstwerten zwischen minus 9 und 0 Grad präsentiert sich auch der Dienstag zunächst sehr sonnig. Erst am Nachmittag ziehen im Süden, Westen und Südwesten dichtere Wolken einer Warmfront auf. Die Temperaturen bleiben winterlich und erreichen maximal 1 bis 6 Grad.

Schnee bis Wien

Ab Mittwoch breitet sich der Schneefall aus. Während im Norden und Osten zunächst noch längere sonnige Abschnitte möglich sind, überwiegen im Westen und Süden bereits die Wolken. Dort beginnt es im Tagesverlauf zu regnen oder zu schneien. Besonders in den südlichen Beckenlagen fällt Schnee häufig bis in tiefe Lagen. In Vorarlberg und Nordtirol liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen 1000 und 1300 Metern. Am Abend greifen die Niederschläge von Süden her auch auf weitere Landesteile über.

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Der Donnerstag könnte schließlich zum landesweiten Schneetag werden. In ganz Österreich überwiegen die Wolken, dazu schneit es immer wieder und vielerorts bis in tiefe Lagen. Damit dürfte es auch im Flachland winterlich werden. Wie die Wettermodelle auf Tauernwetter zeigen, sollen in Wien etwa 10-15 Zentimeter Schnee fallen.

In ganz Österreich gibt es Neuschnee © tauernwetter.at

Lediglich im Westen liegt die Schneefallgrenze zunächst noch zwischen 600 und 800 Metern, sinkt im Laufe des Tages aber ebenfalls weiter ab. Mit Höchstwerten zwischen minus 2 und plus 3 Grad bleibt es ausgesprochen kalt.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Auch am Freitag ist die winterliche Wetterlage noch nicht ausgestanden. Vor allem in der Osthälfte Österreichs sind weitere leichte Schneefälle möglich, die meist bis in tiefe Lagen reichen. Im Westen dürfte es hingegen zunehmend trocken bleiben und zeitweise auflockern. Die Temperaturen kommen kaum über minus 2 bis plus 2 Grad hinaus. Damit stehen Österreich mehrere Tage mit verbreitet winterlichem Wetter und zunehmender Schneechance bevor.