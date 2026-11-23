Ein Häufchen nach dem anderen: Seit 20 Jahren gibt es in Wien das "Sackerl fürs Gackerl". Die Bilanz ist beeindruckend – und ein wenig gewöhnungsbedürftig: Mittlerweile landen täglich rund 100.000 gefüllte Hundekotsackerl in den öffentlichen Mistkübeln.

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Insgesamt wurden seit dem Start der Kampagne bereits mehr als 370 Millionen Sackerl verwendet.

Start erfolgte 2006

2006 startete die Stadt unter dem Motto "Nimm ein Sackerl für mein Gackerl" eine Offensive gegen die Hundstrümmerl auf Wiens Straßen. Das Ziel: sauberere Gehsteige und mehr Eigenverantwortung bei den Hundebesitzern. Damals gab es in Wien rund 370 Sackerlspender. Inzwischen ist das Angebot auf stolze 4.200 angewachsen.

Rund 60.000 Hunde leben in Wien

Der Bedarf ist groß: Rund 60.000 Hunde leben in der Bundeshauptstadt. Sie verrichten laut Stadt zweimal täglich ihr Geschäft – entsprechend gewaltig sind die Mengen, die eingesammelt und entsorgt werden müssen. Die bisher verwendeten 370 Millionen Sackerln würden aneinandergereiht beziehungsweise in Sattelzügen transportiert mehr als 1.260 Lkw-Ladungen füllen.

Bis zu 1.000 Euro Strafe

Wer das Geschäft seines Vierbeiners einfach liegen lässt, muss mit empfindlichen Konsequenzen rechnen. Die WasteWatcher kontrollieren die Einhaltung der Regeln und können Strafen zwischen 70 und 1.000 Euro verhängen. Die Einnahmen aus den Strafen sind zweckgebunden und werden für weitere Sauberkeitsmaßnahmen in Wien verwendet.

Wichtiges Mittel zum Zweck

Nach zwei Jahrzehnten ist das "Sackerl fürs Gackerl" damit längst fixer Bestandteil des Wiener Stadtbilds. Und die tägliche Bilanz zeigt: Ohne die Mithilfe der Hundebesitzer wäre der Kampf gegen die Hundstrümmerl kaum zu gewinnen.