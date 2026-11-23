Beim FC Bayern München sorgt die Debatte um die Zukunft von Jamal Musiala für neue Unruhe innerhalb der Kabine. Mit einem gezielten Like auf Social Media hat sich nun Offensivkollege Michael Olise demonstrativ hinter seinen Mitspieler gestellt.

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Auslöser des aktuellen Wirbels ist ein Posting des Transfer-Experten Fabrizio Romano auf Instagram. Michael Olise versah den Beitrag mit einem "Gefällt mir" und setzte damit ein beachtetes Signal. In dem zitierten Bericht ging es um eine offizielle Stellungnahme der internationalen Fußballer-Gewerkschaft FIFPRO, die das Vorgehen der Münchner Führungsriege gegenüber Musiala scharf verurteilt.

Hintergrund sind die jüngsten Wortmeldungen von Uli Hoeneß, Jan-Christian Dreesen und Karl-Heinz Rummenigge, die öffentlich Zweifel an Musialas sportlicher Verfassung und den Dimensionen seines hoch dotierten Vertrags geäußert hatten. Besonders ein Zitat von Rummenigge schlug hohe Wellen: "Wenn er nicht wieder der alte Jamal wird, dann müssen wir sprechen – mit der Familie, mit dem Spieler und auch vor allen Dingen mit der Agentur, weil dann sind diese Summen natürlich mit Verlaub nicht mehr darstellbar."

FIFPRO warnt vor Gefahren für mentale Gesundheit

Die Spielergewerkschaft FIFPRO wertet die Aussagen der Klub-Spitze keineswegs als beiläufige Einschätzungen, sondern als kalkuliertes Manöver. Nach Ansicht der Spielervertretung handelt es sich um eine gezielte Strategie, um im Vorfeld anstehender Verhandlungen Druck auf Musiala sowie dessen Management aufzubauen. In dem offiziellen Statement hieß es wörtlich: "Ein Verein von der Bedeutung des FC Bayern sollte es besser wissen."

Die Gewerkschaft kritisierte insbesondere folgende Aspekte:

Öffentliche Verknüpfung des Gesundheitszustands mit vertraglichen Summen

Mögliche negative Auswirkungen auf die mentale Gesundheit des Rekonvaleszenten

Unzulässiger Druckaufbau während der sensiblen Reha-Phase nach einer Verletzung

Bruch der Vertraulichkeit bei laufenden oder bevorstehenden Vertragsthemen

Die Vereinigung forderte unmissverständlich, dass vertragliche Angelegenheiten ausschließlich hinter verschlossenen Türen verhandelt werden dürfen. Eine Verletzung oder ein Formtief dürfe niemals als Rechtfertigung dienen, bestehende oder vereinbarte Rahmenbedingungen öffentlich infrage zu stellen. Die Organisation sicherte Musiala sowie allen Spielern, die ihre Verträge erfüllen, ihre volle Unterstützung zu.

Klares Signal aus der Bayern-Kabine

Dass sich ausgerechnet Michael Olise via Instagram in die Diskussion einklinkt, verleiht der Debatte zusätzliches Gewicht. Der Franzose gilt als medienscheuer Profi, der Interviews weitgehend meidet und sich selten öffentlich äußert. Sein Like unter Romanos Beitrag über das FIFPRO-Statement wird daher im Umfeld des Rekordmeisters als deutliches Statement gewertet. Olise stellt sich demonstrativ vor seinen Offensivpartner – eine Haltung, die bei den Anhängern auf große Zustimmung stößt, wie zahlreiche zustimmende Fan-Kommentare im Netz belegen.