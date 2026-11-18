Trainer Vincent Kompany kehrt beim deutschen Fußball-Meister Bayern München nach seiner Hirnhautreizung auf die Trainerbank zurück.

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Vorstandschef Jan-Christian Dreesen bestätigte am Mittwoch, dass der 40-Jährige beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitag wieder dabei sein wird. In dieser Woche leitete Kompany erstmals wieder das Training.

Der Belgier war am 23. Oktober beim Training der zweiten Mannschaft zusammengebrochen. Nach dramatischen Szenen am Vereinsgelände wurde er ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte eine Hirnhautreizung diagnostizierten. Nach sechs Tagen durfte der 40-Jährige die Klinik verlassen. In seiner Abwesenheit hatte Co-Trainer Aaron Danks die Mannschaft betreut und zu vier Siegen und einem Remis geführt.