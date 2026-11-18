Nach brisanten Aussagen von Uli Hoeneß bringt ein Enthüllungsbericht der "Sport Bild" die Gehälter der Bayern-Stars ans Licht. Die Zahlen belegen nicht nur ein neues Rekordsalär für Torjäger Harry Kane, sondern enthüllen auch geheime Millionen-Klauseln im Verletzungsfall.

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Ein detaillierter Report enthüllt das finanzielle Innenleben des FC Bayern München und zeigt historische Rekorde an der Säbener Straße. Nach Informationen der "Sport Bild" stößt Harry Kane an die absolute Spitze der Bundesliga-Geschichte vor, während auch ÖFB-Teamspieler Konrad Laimer in die Riege der Top-Verdiener aufsteigt.

Hoeneß stößt Debatte an: Geheime Klauseln für Verletzungen

Ausgelöst wurde die aktuelle Diskussion durch Bayern-Patron Uli Hoeneß, der sich öffentlich zu den Bezügen von Jamal Musiala äußerte: "Stellen Sie sich mal vor, der FC Bayern würde jetzt seinen Vertrag infrage stellen und sagen: Das, was er jetzt leisten kann, ist ja nicht mehr das, was im Vertrag steht." Kein Klub im deutschen Fußball zahlt derart hohe Saläre wie der deutsche Rekordmeister, der im Gegenzug Titel am Fließband sammelt. Wie nun bekannt wurde, vereinbarten die Bayern-Bosse vor Musialas Vertragsunterschrift im Februar 2025 eine spezielle Absicherung: Der Offensivspieler besitzt eine Klausel auf eine sechsmonatige Gehaltsfortzahlung im Verletzungsfall. Nach seinem Wadenbeinbruch bei der Klub-WM fiel Musiala exakt sechs Monate und zwölf Tage aus.

Normalerweise ist ein Arbeitgeber nach deutschem Recht nur verpflichtet, das Gehalt im Krankheitsfall sechs Wochen lang weiterzuzahlen – danach übernimmt die gesetzliche Krankenkasse, die jedoch bei monatlich 5.812,50 Euro brutto gedeckelt ist. Um dieses existenzielle Risiko abzufedern, schloss der FC Bayern für Ausnahme-Stars spezielle Extra-Versicherungen ab, die nach der sechswöchigen Frist einspringen. Ähnliche Vereinbarungen wurden auch bei Alphonso Davies getroffen, der nach einem Muskelfaserriss im Oberschenkel beim Länderspiel Kanadas gegen Guatemala pausieren muss; bei ihm billigte der Klub jedoch lediglich eine Lohnfortzahlung von drei bis vier Monaten. In der Vergangenheit verfügte bereits Manuel Neuer über derartige Klauseln.

Kane stößt an die Spitze – Musiala folgt knapp dahinter

An der Spitze des Rankings thronen zwei absolute Ausnahmekönner, die das Gehaltsgefüge der Münchner anführen:

Harry Kane: Der englische Teamkapitän unterschrieb Anfang November – nur zehn Tage nach dem Gewinn des "Ballon d’Or" – bis 2029. Mit geschätzten 29 Millionen Euro pro Spielzeit ist er der bestbezahlte Profi der gesamten Bundesliga-Historie.

Der englische Teamkapitän unterschrieb Anfang November – nur zehn Tage nach dem Gewinn des "Ballon d’Or" – bis 2029. Mit geschätzten 29 Millionen Euro pro Spielzeit ist er der bestbezahlte Profi der gesamten Bundesliga-Historie. Jamal Musiala: Der deutsche Nationalspieler ist vertraglich bis 2030 gebunden und kann inklusive Prämien geschätzt über 25 Millionen Euro pro Jahr einstreichen.

Spitzenverdiener und oberes Gehaltssegment

Hinter dem Führungsduo teilt sich der Kader in klar definierte Gehaltskategorien auf. Bei den Spitzenverdienern reihen sich Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Alphonso Davies und Dayot Upamecano ein, die jeweils auf rund 20 Millionen Euro pro Jahr taxiert werden. Upamecano kassierte zudem bei seiner Vertragsverlängerung bis 2030 im Februar ein zusätzliches Handgeld von knapp 20 Millionen Euro. Serge Gnabry bezog vor seiner Verlängerung im Februar 2026 geschätzt rund 19 Millionen Euro, stimmte für seinen Verbleib aber einer Gehaltskürzung zu.

In der oberen Gehaltsklasse rangiert Minjae Kim mit rund 17 Millionen Euro Jahresgehalt; ein eigentlich bis zum Herbst anberaumtes Zukunftsgespräch mit den Klub-Bossen hat bislang nicht stattgefunden. Unter Trainer Vincent Kompany bilden Michael Olise und Luis Díaz die Flügelzange und streichen jeweils rund 14 Millionen Euro ein. Bei Olise strebt Sportvorstand Max Eberl eine vorzeitige Verlängerung über 2029 hinaus an und lockt mit einem Spitzengehalt auf Kane-Niveau: "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht."

ÖFB-Star Konrad Laimer verzeichnet Gehaltssprung

Einen markanten Sprung nach oben machte ÖFB-Star Konrad Laimer. Nach seiner Verlängerung bis 2029 im vergangenen Juli verdient der Salzburger nun geschätzt bis zu zwölf Millionen Euro pro Spielzeit statt zuvor neun Millionen Euro. Damit liegt Laimer auf Augenhöhe mit Neuzugang Jonathan Tah, der ebenfalls bis zu zwölf Millionen Euro einstreicht. Trotz eines Vertrags bis 2029 reiste Tahs prominenter Berater Pini Zahavi kürzlich zu Gesprächen an die Säbener Straße, um die sportliche Perspektive des Abwehrspielers auszuloten.

Mittlere und untere Gehaltsklasse im Überblick

Die weiteren Ränge verteilen sich wie folgt: