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Paukenschlag

Barcelona macht Jagd auf Bayern-Star

Online Redaktion
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Ein Mann im FC-Barcelona-Trainingsanzug steht mit einer Wasserflasche in der Hand an einer Tür.
© EPA
Die Katalanen haben bezüglich eines möglichen Transfers bereits beim Rekordmeister angefragt.
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Der FC Barcelona bekundet Interesse an Jonathan Tah vom FC Bayern München. Nach "Sky"-Informationen haben die Katalanen bereits beim Rekordmeister bezüglich eines Wechsels in der bevorstehenden Winter-Transferperiode angefragt.

Ein Trainer gratuliert zwei Bayern-Spielern nach einem Bundesligaspiel, alle tragen weiße Trikots.
Steht Jonathan Tah (30), Innenverteidiger des FC Bayern, vor einem Wechsel? © APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV

Barças Sportdirektor Deco sucht Erfahrung

Sportdirektor Deco sucht gezielt nach defensiver Erfahrung: Tah (30) – seit seinem Wechsel im Sommer 2025 mit 67 Pflichtspielen für Bayern und 53 Länderspielen – soll an der Seite von Pau Cubarsí für mehr Stabilität sorgen. Bereits vor seinem Schritt von Leverkusen nach München stand er im Fokus der Spanier.

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Die Münchner planen fest mit Tah

Ein Wintertransfer gilt jedoch als unwahrscheinlich. Bayern plant fest mit dem bis 2029 gebundenen Innenverteidiger und sieht keinen Verkaufsgrund. Auch Tah fühlt sich in München wohl und strebt keinen Abschied an. Zwar stand seine Rolle wegen der Rotation mit Dayot Upamecano und Minjae Kim zuletzt im Fokus, Rückendeckung erhielt er jedoch von Bundestrainer Jürgen Klopp, der die Pausen als Belastungssteuerung einordnete.

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