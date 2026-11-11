Nach Diaz-Aus: FC Bayern jagt Skandal-Profi

Auf der Suche nach neuen Offensivkräften blickt der FC Bayern München offenbar nach Portugal. Der deutsche Rekordmeister beobachtet den argentinischen Teamspieler Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon bereits seit mehreren Monaten ganz genau.

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Die sportliche Führung des FC Bayern sondiert den internationalen Markt mit Hochdruck, um die Flügelpositionen für die kommenden Transferperioden breiter aufzustellen. Nach Berichten der portugiesischen Sporttageszeitung "Record" hat der deutsche Branchenprimus ein Auge auf Gianluca Prestianni geworfen.

In der Fernsehsendung "Record na Hora" bestätigte Pedro Sousa, Chefredakteur des renommierten Blattes, das konkrete Münchner Interesse. Demnach lassen die Bayern-Scouts die Entwicklung des argentinischen Nationalspielers schon über einen längeren Zeitraum hinweg kontinuierlich beobachten. Während in den vergangenen Wochen primär das Talent Oskar Pietuszewski vom FC Porto mit den Bayern in Verbindung gebracht wurde, rückt nun ein weiterer Akteur aus der portugiesischen Liga in den Fokus des Rekordmeisters.

Starke Torquote und langfristiger Vertrag in Lissabon

Prestianni wechselte im Jänner 2024 zu Benfica Lissabon und besitzt in der portugiesischen Metropole ein langfristiges Arbeitspapier bis zum Sommer 2029. Das Branchenportal "Transfermarkt" beziffert seinen aktuellen Marktwert auf rund 40 Millionen Euro, wobei diese Summe keine offiziell bestätigte Ablöseforderung seines Klubs darstellt.

© EPA

Sportlich liefert der variabel einsetzbare Angreifer in dieser Saison herausragende Argumente auf dem Platz:

Stammplatz in der Liga: In allen bisherigen elf Ligaspielen stand der Argentinier in der Startformation von Benfica.

In allen bisherigen elf Ligaspielen stand der Argentinier in der Startformation von Benfica. Torgefährlicher Vorbereiter: Mit sieben Treffern und vier Torvorlagen gehört er zu den produktivsten Flügelspielern der heimischen Meisterschaft.

Mit sieben Treffern und vier Torvorlagen gehört er zu den produktivsten Flügelspielern der heimischen Meisterschaft. Internationale Ausbeute: Auch in der UEFA Europa League überzeugte er in vier Partien mit zwei Toren sowie zwei Vorlagen.

Auch in der UEFA Europa League überzeugte er in vier Partien mit zwei Toren sowie zwei Vorlagen. Hohe Flexibilität: Prestianni kommt bevorzugt auf dem rechten Flügel zum Einsatz, kann jedoch ebenso effektiv auf der linken Außenbahn oder im offensiven Mittelfeld agieren.

Wirbel um UEFA-Verfahren nach Spiel gegen Real Madrid

Trotz seiner sportlichen Höhenflüge geriet der Teamstürmer in diesem Jahr abseits des Rasens in die Schlagzeilen. Während des hitzigen Champions-League-Duells zwischen Benfica und Real Madrid im Februar warf Real-Superstar Vinícius Júnior dem Argentinier vor, ihn rassistisch beleidigt zu haben. Der Brasilianer schaltete umgehend das Schiedsrichterteam ein, woraufhin die Partie für rund zehn Minuten unterbrochen werden musste. Prestianni selbst wies die erhobenen Rassismusvorwürfe entschieden von sich.

Im April fällte die UEFA-Disziplinarkommission schließlich ihr Urteil. Dabei ist juristisch klar zwischen dem ursprünglichen Rassismusvorwurf und dem tatsächlichen Urteilsspruch zu unterscheiden:

Sperre wegen Homophobie: Die UEFA sperrte den Offensivmann für insgesamt sechs Begegnungen wegen homophober Äußerungen.

Die UEFA sperrte den Offensivmann für insgesamt sechs Begegnungen wegen homophober Äußerungen. Teilweise Bewährung: Drei der sechs Spiele wurden für eine Bewährungszeit von zwei Jahren ausgesetzt.

Drei der sechs Spiele wurden für eine Bewährungszeit von zwei Jahren ausgesetzt. Abgesessene Strafe: Auf den sofort wirksamen Teil der Strafe wurde das Rückspiel gegen die Königlichen angerechnet, das Prestianni aufgrund einer vorläufigen Sperre bereits verpasst hatte.

Eberls Transfer-Pläne und die Planstellen im Bayern-Kader

An der Säbener Straße wird die personelle Situation im Angriff intensiv diskutiert. Vor allem auf der linken Offensivseite hinter Neuzugang Luis Díaz fehlten den Münchnern zuletzt adäquate personelle Alternativen. Prestiannis beidseitige Flexibilität auf den Außenbahnen macht ihn für das Anforderungsprofil von Trainer Vincent Kompany äußerst attraktiv.

Sportvorstand Max Eberl hielt sich zuletzt bedeckt, als er auf mögliche Wintertransfers angesprochen wurde, und verwies dabei demonstrativ auf die ersehnten Rückkehrer aus dem Lazarett. Dennoch bleibt der Name Prestianni an der Säbener Straße ganz heiß notiert.