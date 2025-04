× Hader und Minichmayr als Top-Favoriten für den Österreichischer Filmpreis

Am 12. Juni steigt der 15. Österreichischen Filmpreis. "Mit einem Tiger schlafen" führt Nominiertenfeld mit neun Gewinnchancen an - Dahinter liegen "Mond" mit acht sowie "Andrea lässt sich scheiden" mit sieben Nominierungen

In der Tragikomödie „Andrea lässt sich scheiden standen Josef Hader und Birgit Minichmayr gemeinsam vor der Kamera. Beim 15. Österreichischen Filmpreis werden sie jetzt zu „Konkurrenten“. Minichmayr, die im Anja Salomonowitz' Biopic "Mit einem Tiger schlafen" über die Malerin Maria Lassnig die Hauptrolle übernahm, geht dabei am 16. Juni als Favoritin ins Rennen. Der Film kommt auf insgesamt neun Nominierungen, darunter in den Hauptkategorien Bester Film und Beste Regie und natürlich Beste Hauptdarstellerin (Minichmayr)

Dahinter folgen Kurdwin Ayubs "Mond" mit acht sowie Josef Haders "Andrea lässt sich scheiden" mit sieben Gewinnchancen. Auch als bester Hauptdarsteller.

Das sind die Nominierungen für den Österreichischen Filmpreis:

Bester Spielfilm



"Andrea lässt sich scheiden" von Josef Hader

"Mit einem Tiger schlafen" von Anja Salomonowitz

"Mond" von Kurdwin Ayub

"The Village next to Paradise" von Mo Harawe

Bester Dokumentarfilm



"Dear Beautiful Beloved" von Juri Rechinsky

"Dreaming Dogs" von Elsa Kremser und Levin Peter

"Favoriten" von Ruth Beckermann

"Henry Fonda for President" von Alexander Horwath

Bester Kurzfilm



"Lacrimosa" von Josef Dabernig

"Land der Berge" von Olga Kosanović

"SKRFF" von Corrie Francis Parks und Daniel Nuderscher

"Strangers like us" von Felix Krisai und Pipi Fröstl

Beste weibliche Hauptrolle



Marie-Luise Stockinger ("Gina")

Birgit Minichmayr ("Mit einem Tiger schlafen")

Florentina Holzinger ("Mond")

Beste männliche Hauptrolle

Josef Hader ("Andrea lässt sich scheiden")

Roland Silbernagl ("Elfi")

Albrecht Schuch ("Pfau - Bin ich echt?")

Beste weibliche Nebenrolle

Maria Hofstätter ("Andrea lässt sich scheiden")

Gerti Drassl ("Gina")

Andria Tayeh ("Mond")

Beste männliche Nebenrolle

Branko Samarovski ("Andrea lässt sich scheiden")

Thomas Schubert ("Andrea lässt sich scheiden")

Clemens Aap Lindenberg ("Im Haus der alten Augustin")

Beste Regie

Anja Salomonowitz ("Mit einem Tiger schlafen")

Kurdwin Ayub ("Mond")

Mo Harawe ("The Village next to Paradise")

Bestes Drehbuch

Josef Hader und Florian Kloibhofer ("Andrea lässt sich scheiden")

Anja Salomonowitz ("Mit einem Tiger schlafen")

Kurdwin Ayub ("Mond")

Mo Harawe ("The Village next to Paradise")

Bestes Casting

Lisa Oláh ("Mit einem Tiger schlafen")

Ulrike Putzer ("Mond")

Mohamed Mohamud Jama ("The Village next to Paradise")

Beste Kamera

Klemens Hufnagl ("Mond")

Judith Benedikt ("... Ned, Tassot, Yossot ...")

Albin Wildner ("Pfau - Bin ich echt?")

Mostafa El Kashef ("The Village next to Paradise")

Beste Montage

Andrea Wagner ("Dear Beautiful Beloved")

Dieter Pichler ("Favoriten")

Michael Palm ("Henry Fonda for President")

Roland Stöttinger ("Mond")

Bestes Kostümbild

Tanja Hausner ("Die Herrlichkeit des Lebens")

Monika Buttinger ("Ein Mädchen namens Willow")

Anaïs Horn und Marcus Karkhof ("Veni Vidi Vici")

Bestes Maskenbild

Martha Ruess ("Die Herrlichkeit des Lebens")

Birgit Beranek ("Gina")

Sam Dopona und Verena Eichtinger ("Mit einem Tiger schlafen")

Bestes Szenenbild

Katharina Wöppermann ("Die Herrlichkeit des Lebens")

Martin Reiter und Andreas Ertl ("Mit einem Tiger schlafen")

Johannes Salat ("Veni Vidi Vici")

Beste Musik

Matteo Haitzmann und Ali N. Askin ("Aeon Oz")

Benedikt Palier ("Bluish")

Bernhard Fleischmann ("Mit einem Tiger schlafen")

Lukas Lauermann ("Pfau - Bin ich echt?")

Beste Tongestaltung

Johannes Baumann, Manuel Grandpierre und Manuel Meichsner ("Andrea lässt sich scheiden")



Oleh Holovoshkin, Andrii Rogachov, Mariia Nesterenko, Andrii Nidzelskiy und Manuel Meichsner ("Dear Beautiful Beloved")



Hjalti Bager-Jonathansson, Johannes Baumann, Veronika Hlawatsch und Tobias Fleig ("Mit einem Tiger schlafen")



Sergey Martynyuk, Lenka Mikulová, Nora Czamler, Manuel Meichsner und Alexander Koller ("Stillstand")