× „The Amateur“: Nach Freddie macht Rami Malek jetzt den 007

2019 holte er als Freddie Mercury den Oscar („Bohemian Rhapsody“) – jetzt, nach Nebenrollen in u.a. „Dolittle“, dem letzten Bond „Keine Zeit zu Sterben“ oder „Oppenheimer“, liefert Rami Malek einen spannenden Spionage-Thriller. In „The Amateur“ wird er ab Donnerstag in unseren Kinos vom Nerd zu 007.

Die Story verspricht Hochspannung: Computer-Nerd Charlie Heller (Malek) mit einem IQ von 170, der für die CIA verschlüsselte Informationen decodiert und außerhalb seiner Abteilung wenig Beachtung beim US-Geheimdienst findet, entdeckt eines Tages einen handfesten Skandal, der von seinen Führungskräften vertuscht wird. Just am selben Tag wird seine Ehefrau Sarah (Rachel Brosnahan) in London von Terroristen erschossen. Die CIA bleibt bei der Aufarbeitung weitgehend untätig. Heller ermittelt mit Hilfe von Youtube-Tutorials auf eigene Faust und eliminiert peu à peu die Mitglieder der Terrorgruppe. Dafür reist er 007-typisch durch mehrere Länder, unter anderem Frankreich, Spanien und die Türkei. Wird jedoch bald selbst gejagt. Von seinem Ausbilder Henderson (Laurence Fishburne).

"Charlie hat seinen Seelenverwandten verloren, die Liebe seines Lebens", erklärte Malek dem "Hollywood Reporter". "Ihm wird gesagt, er soll den Kopf in den Sand stecken und das verursacht eine explosive Wesensart in ihm, die ihn ziemlich verändert."

Spannend: Malek kehrt damit quasi zu den Anfängen seiner Karriere zurück. In der Thriller-Serie "Mr. Robot" spielte er von 2015 bis 2019 ja einen in sich gekehrten IT-Sicherheitsspezialisten und Hacker, der es mit der gesamten Weltwirtschaft aufnimmt.