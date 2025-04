ER ist der meist gehasste Schauspieler Hollywoods

Hollywood produziert jedes Jahr Dutzende Blockbuster – doch nicht jeder Film schafft es in die Herzen der Zuschauer. Im Gegenteil: Einige Streifen ziehen regelrechte Hasswellen auf sich. Genau diesem Phänomenen widmete sich Filmforscher Daniel Parris und präsentiert die Top 10 der Hass-Stars

Daniel parris untersuchte, welche Werke auf Plattformen wie IMDb, Rotten Tomatoes und Letterboxd besonders viele Ein-Stern-Bewertungen kassierten – also Filme, die nicht nur enttäuschten, sondern nachhaltig polarisierten. Um die Auswertung aussagekräftig zu gestalten, wurden nur Titel berücksichtigt, bei denen mindestens 20 Prozent der Nutzer eine Bewertung im schlechtesten Bereich hinterließen. Heraus kam eine Liste der zehn meistgehassten Schauspieler – ein Ranking, das besonders Actionhelden und Komödienstars betrifft.

Action trifft auf Anti-Humor – die unglückliche Mischung

© Getty ×

In den hinteren Rängen tummeln sich Legenden wie Jean-Claude Van Damme („Bloodsport“) und Sylvester Stallone, der trotz Oscar-Gewinn für „Rocky“ in diesem Zusammenhang weniger glänzen konnte. Doch richtig bitter wird es weiter vorn: Schauspieler wie Eddie Murphy („Pluto Nash“), Pauly Shore („Bud & Doyle“) und Rob Schneider („Rent A Man“) bilden das humoristische Dreigestirn der Kritik. Insbesondere Rob Schneider landete gleich mit mehreren Flops auf der Liste – und das, obwohl (oder gerade weil) er oft an der Seite des Spitzenreiters zu sehen war.

Adam Sandler – ein Publikumsliebling mit schlechtem Filmgeschmack?

© 2015 Sony Pictures Releasing GmbH

Unangefochten auf Platz eins: Adam Sandler. Der Comedy-Star, bekannt aus Netflix-Hits und Kassenschlagern wie „50 erste Dates“, ist laut der Analyse von Parris der meistgehasste Schauspieler der Filmgeschichte. Gleich fünf seiner Werke erfüllten die Kriterien für den Negativ-Titel – darunter die Spott-Magnete „Kindsköpfe 2“ und „The Ridiculous 6“.

Ein Blick auf seine Bilanz bei den berüchtigten Razzie Awards, den goldenen Himbeeren, unterstreicht das Ergebnis: 37 Nominierungen, 12 Auszeichnungen – ein trauriger Rekord. Doch trotz der harschen Kritik und vielen Flop-Bewertungen bleibt Sandler einer der beliebtesten Entertainer der USA. Mit seiner sympathischen Art, treuen Fanbase und kommerziellem Erfolg scheint ihm die Kritik wenig anhaben zu können.