Bisher schlossen die Bayern einen Winter-Transfer aus. Nach der Kane-Verletzung kann sich das nun ändern.

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Der deutsche Fußball-Rekordmeister Bayern München muss mehrere Monate auf seinen Superstar Harry Kane verzichten. Der Torjäger zog sich am Freitag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln einen Syndesmosebandriss im linken Sprunggelenk zu und musste umgehend operiert werden.

"Die Höhen und Tiefen des Lebens! Natürlich bin ich sehr enttäuscht über diese Verletzung, aber wie immer ist es eine Gelegenheit, Durchhaltevermögen zu beweisen. Ich werde frisch und bereit zurückkommen, um die entscheidende Phase der Saison in Angriff zu nehmen!", schrieb der Toptorjäger aus dem Krankenbett bei Instagram. Der Engländer hatte nach einem harten Einsteigen des Kölners Joël Schmied schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden müssen. Laut deutschen Medienberichten wird der Ballon-d'Or-Gewinner etwa drei bis vier Monate ausfallen.

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"Das ist ein Schlag", sagte Bayern-Trainer Vincent Kompany. Die Bayern um ÖFB-Legionär Konrad Laimer werden seit Wochen von zahlreichen Ausfällen wichtiger Spieler geschwächt. Gegen Köln fehlten Tormann Manuel Neuer, Alphonso Davies, Luis Díaz, Serge Gnabry und Ismael Saibari. Auch der marokkanische WM-Star, im Sommer eigentlich als möglicher Kane-Ersatz verpflichtet, fällt noch mehrere Monate aus.

Kommt ein neuer Stürmer?

Während Kompany bis Weihnachten nun mit einem Rumpf-Kader arbeiten muss, könnte der deutsche Meister im Winter noch einmal auf dem Transfer-Markt zuschlagen. Wie die BILD berichtet, schließen die Bayern nach der Kane-Verletzung nichts aus. Man sondiert jetzt den Markt, das Angebot ist im Jänner aber gewöhnlich überschaubar. Ob die Bayern wirklich einen Spieler finden, der ihnen auch weiterhelfen kann, bleibt abzuwarten.

Präsident Herbert Hainer sagte bei der Jahreshauptversammlung am Samstag über einen möglichen Transfer: "Fakt ist, dass es eine Situation ist, mit der wir so nicht gerechnet haben. Ich glaube nicht, dass wir noch mal reagieren müssen in der Winterpause, aber sie sehen wie schnell es gehen kann." Ganz ausschließen wollte Hainer nichts. "Wenn es sein müsste, ist der FC Bayern immer in der Lage zu reagieren. Es ist aber nicht unser Wunsch."